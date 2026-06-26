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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Милли Бобби Браун в "голом" наряде с кружевом привлекла внимание на мероприятии

Актриса приступила к продвижению фильма, в котором сыграла главную роль.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Актриса Милли Бобби Браун после нью-йоркской премьеры фильма «Энола Холмс 3», где она блистала в изысканном голубом платье от бренда Galia Lahav, посетила вечеринку, посвященную фильму.

Девушка поразила своим выбором образа, ведь она выбрала бежевый ансамбль из топа и юбки бренда Mirror Palais, которые были не только прозрачными, но и украшены кружевом. Кроме того, в её наряде были шелковые детали, которые также привлекали к себе внимание.

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Милли дополнила образ украшением для волос, которое крепилось как платочек сзади, а также бежевыми босоножками с ремешками.

На премьере, напомним, Милли позировала для фото со своим мужем Джейком Бонджови, с которым она состоит в браке с 2024 года.

Милли Бобби Браун и её муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Милли Бобби Браун и её муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
192
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