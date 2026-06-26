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- Шоу-бизнес
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Милли Бобби Браун в "голом" наряде с кружевом привлекла внимание на мероприятии
Актриса приступила к продвижению фильма, в котором сыграла главную роль.
Актриса Милли Бобби Браун после нью-йоркской премьеры фильма «Энола Холмс 3», где она блистала в изысканном голубом платье от бренда Galia Lahav, посетила вечеринку, посвященную фильму.
Девушка поразила своим выбором образа, ведь она выбрала бежевый ансамбль из топа и юбки бренда Mirror Palais, которые были не только прозрачными, но и украшены кружевом. Кроме того, в её наряде были шелковые детали, которые также привлекали к себе внимание.
Милли дополнила образ украшением для волос, которое крепилось как платочек сзади, а также бежевыми босоножками с ремешками.
На премьере, напомним, Милли позировала для фото со своим мужем Джейком Бонджови, с которым она состоит в браке с 2024 года.