Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: невеста показала фото роскошного платья

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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Мероприятие пары стало самой обсуждаемой свадьбой года и собрало под одной крышей около 200 знаменитостей и других богатых личностей.

Главным платьем, в котором Лорен пошла под венец, она выбрала белоснежный наряд от Dolce & Gabbana. Это был наряд из итальянского кружева, с длинными рукавами, высокой горловиной, обтягивающей юбкой-«русалкой». Спереди платье украшали милые и элегантные пуговицы, который на наряде было 180 и они обтянуты вручную шелковым шифоном.

Джефф Безос и Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Во время выбора наряда Лорен отошла от современного силуэта, который она обычно предпочитает для красных дорожек, ее вдохновением было кружевное платье с высоким воротом, которое Софи Лорен носила в фильме 1958 года «Плавучий дом».

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Лорен Санчас / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Также невеста надела к наряду длинную пышную фату, бриллиантовые серьги и, конечно же, свое роскошное бриллиантовое помолвочное кольцо.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Свадьба в Венеции — неофициальная. Пара официально зарегистрировала брак еще в США, предварительно подписав брачный договор.