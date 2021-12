Миллионы долларов и мировая слава: как All I Want For Christmas Is You сделала из Мэрайи Кэри королеву Рождества

Это одна из самых знаменитых и продаваемых песен о Рождестве, которая дарит атмосферу праздника на протяжении уже многих лет.

Уже с ноября во всех кофейнях и торговых центрах звучит главная композиция рождественских праздников - песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You. Она была написала в 1994 году и вошла в первый рождественский альбом Merry Christmas в качестве сингла, став одной из самых продаваемых песен за всю историю музыки. Более того, именно эта песня сделала из Мэрайи королеву Рождества.

Ее песня стала буквально новой классикой, а мы расскажем, как это случилось.

В начале 90-х молодая Мэрайя Кэри была настоящей суперзвездой, ведь на момент 1993 года выпустила уже три успешных альбома. Поэтому у нее и ее тогдашнего мужа Томми Моттола, который также был и ее продюсером, начали рождаться, новые идеи по продвижению имени Мэрайи и укрепления ее статуса поп-звезды.

Так, вместе с композитором Уолтером Афанасьефф и по настоянию Моттолы девушка начинала работу над своим первым рождественским альбомом. Но сначала эта идея была воспринята командой весьма скептически. Дело в том, что подобные праздничные альбомы молодые артисты зачастую не выпускали на пике популярности, в музыкальном мире такие релизы делались уже в конце карьеры музыканта. Но решение было принято и работа началась.

Поскольку песни записывались летом, для создания подходящей атмосферы и нужного настроения Мэрайя решает украсить студию и дом рождественским декором. Также помогло и то, что Рождество было любимым праздником артистки.

"Я мечтала, чтобы она стала классической рождественской песней", - призналась как-то певица.

Мэрайя Кэри, 1994 год / Getty Images

В альбом Merry Christmas вошли как авторские композиции Кэри, так и каверы знаменитых рождественских песен разных годов. All I Want For Christmas Is You - была первым синглом и просто взорвала радиостанции, став главным хитом певицы. Сам же альбом занял 3-е место в чарте Billboard 200. Впоследствии на протяжении многих лет в предрождественские дни песня регулярно занимает лидирующие позиции в чартах многих стран.

Мелодия у песни довольно простая и придумалась довольно быстро, но вот над текстом Мэрайя трудилась несколько недель. Изначально у нее была заготовка I don’t want a lot for Christmas, и от нее она отталкивалась, придумывая остальной текст. Девушка регулярно созванивалась с Уолтером Афанасьефф для обсуждения слов.

Слова песни довольно просты, но именно это и сделало ее хитом. В ней нет религиозного подтекста, она простая, веселая, быстрая и главная ее тема - любовь. В одном из интервью певица призналась, что когда писала текст, то вспоминала свое детство, которое было не самым благополучным, и мечтала о настоящем празднике.

"Я всегда так сильно любила Рождество всю свою жизнь, но я росла, не имея много денег и не имея возможности отпраздновать его, как другие дети. Я хотела, чтобы Рождество было идеальным, но по множеству разных причин оно не всегда получалось хорошим из-за моей неблагополучной семьи. Поэтому я думаю, что, когда писала текст, я просто вложила в него каплю тоски по этому прекрасному моменту", - рассказывала певица.

Позже в своих мемуарах Кэри рассказывала, что пыталась написать песню о веселой девушке, чтобы поднять себе настроение. Ведь ее брак в тот момент был настоящим кошмаром. Она была буквально заперта в золотой клетке дома мужа и постоянно находилась под наблюдением охранников и камер. Покинуть дом одна она не могла. Эта ситуация очень давила на нее. Поэтому Кэри обратилась к своим песням как к средству бегства от реальности.

Мэрайя Кэри и Томми Моттола / Getty Images

В 2018-2020 годах трек опять стремительно начал набирать обороты популярности. Связано это было с развитием различных онлайн-сервисов для прослушивания музыки. Так, в 2018 году All I Want For Christmas Is You впервые возглавила Billboard Hot 100, побив таким образом несколько рекордов, в том числе самый продолжительный путь на первое место. В 2019 году она также впервые возглавил чарты Великобритании. А в 2020 году All I Want for Christmas Is You заняла первое место в Billboard Hot 100 и Billboard Global 200.

Ежегодно эта песня приносит Мэрайи Кэри миллионы долларов. А вот с 1994 года доход певицы на ней составляет около 60 миллионов. Но Кэри не останавливается на достигнутом и ежегодно занимается продвижением своего трека: записывает песни с популярными исполнителями, выступает с рождественскими шоу, поет ее в прямых эфирах и даже исполнила ее на Carpool Karaoked с Джеймсом Корденом. А вот в прошлом году певица устроила трансляцию своего рождественского шоу на Apple TV.

Но, говоря об All I Want For Christmas Is You, нельзя не вспомнить и клипы, которые выходили. Самым первым было видео, снятое в снегу на восьмимиллиметровую кинопленку. В роли оператора и режиссера выступила сама певица. В этом ролике она совсем юная, танцует и дурачится с Сантой, которого, кстати, сыграл ее первый муж Моттола.

Второе черно-белое видео было создано под впечатлением от творчества девичьей группы 60-х The Ronettes.

В конце 2019 года Мэрайя Кэри выпустила новый видеоклип, в котором был не только абсолютно новый сюжет, но и снялись ее дети.

