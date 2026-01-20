Милу Кунис в простом повседневном образе сфотографировали папарацци в Беверли-Хиллз

Мила Кунис / © Getty Images

На этих фото, которые сделали репортеры вчера в Беверли-Хиллз, Кунис направлялась к своему автомобилю и садилась за руль. Это был самый обычный день из ее жизни и отправляясь по делам в город знаменитость надела простую рубашку белого цвета в тонкую голубую полоску, очки от солнца и распустила волосы. На ней также были широкие джинсы и кроссовки.

Мила Кунис / © Getty Images

Прическа Кунис выглядела слегка взъерошенной, очевидно мама двоих детей не слишком переживала за свою укладку, ведь у женщин иногда бывает так много дел и обязанностей, что попросту можно забыть помыть голову. Мила не забыла, но собирать длинные волосы в хвост или пучок не стала.

Мила Кунис / © Getty Images

А недавно Мила и ее супруг Эштон Кутчер посетили церемонию «Золотой глобус». Кунис выглядела шикарно и была в платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026 без бретелек, а ее длинные волосы были зачесаны назад и спадали легкими волнами.

