Мимолетные интрижки, разорванные помолвки и секс-видео: 20 громких романов Пэрис Хилтон

В жизни Пэрис было много бурных романов с миллиардерами и рок-музыкантами, скандалов и мимолетных интрижек, которые не имели продолжения. Но, похоже, что звезда все же нашла свою вторую половинку и совсем скоро сменит статус на миссис. Предлагаем вспомнить в кого влюблялась знаменитость.

Картер Реум

Пэрис и Картер вместе с 2019 года, хотя знакомы они были задолго до своего первого свидания. Предложение бизнесмен сделал возлюбленной на райском острове в беседке украшенной цветами. Свадьба пары состоится 11 ноября в поместье деда Пэрис.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Крис Зилка

С Кристофером Пэрис встречалась с 2017 по 2019 год. После года знакомства, в январе 2018, актер сделал возлюбленной предложение и преподнес кольцо стоимостью 2 миллиона долларов во время отпуска в Аспене. Пэрис расторгла помолвку в ноябре 2018 года, незадолго до свадьбы, которая должна была состояться 11 ноября.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Getty Images

Томас Гросс

Пэрис и швейцарский миллионер Томас Гросс встречались около года после встречи в Каннах в 2015 году, но прервали отношения в апреле 2016-го. На мероприятиях они вместе не появлялись, но несколько раз во время отдыха попадали под прицел папарацци.

Ривер Виипери

Ривер - испанско-финский манекенщик и в отношениях с Пэрис был с 2012 по июль 2014 года. У пары была большая разница в возрасте - Пэрис была старше на 10 лет.

Пэрис Хилтон и Ривер Виипери / Getty Images

Афроджек

Нидерландский музыкальный продюсер и диджей был в отношениях с наследницей около шести месяцев, пока продюсировал ее второй альбом. Пара несколько раз появлялась вместе на светских мероприятиях и тусовках, но то, что у них отношения Пэрис не подтвердила.

Пэрис Хилтон и Афроджек / Getty Images

Сай Уэйтс

Владелец ночного клуба Сай Уэйтс встречался с Пэрис окло года. Пара рассталась друзьями.

Пэрис Хилтон и Сай Уэйтс / Getty Images

Даг Рейнхардт

С бывшим бейсболистом звезда реалити встречалась тоже около года в 2009-2010-м. Разошлась пара не очень хорошо и те отношения Пэрис даже хотела забыть, о чем как-то рассказала в интервью: "Я просто поняла, что мне лучше без него. Так что я закончила это, потому что заслуживаю чего-то намного лучшего! Он мне не подходил, и, в конце концов, я найду кого-нибудь, кто будет любить меня такой, какая я есть".

Пэрис Хилтон и Даг Рейнхардт / Getty Images

Бенджи Мэдден

Это был еще один не очень длинный роман, который продлился с марта по ноябрь 2008 года. Якобы инициатором расставания была Пэрис, потому что они с Бенджи были слишком разными людьми.

Пэрис Хилтон и Бенджи Мэдден / Getty Images

Чад Майкл Мюррей

В 2004 году Пэрис и Чад снимались в одном фильме ужасов "Дом восковых фигур" в Автралии. Поклонники актеров поговаривали, что во время работы у них была короткая интрижка. Хотя ни Пэрис, ни Чад отношения не подтверждали, но считается, что их роман стал причиной развода актера и его жены Софии Буш. Пара пробыла в браке всего пять месяцев.

Пэрис Хилтон и Чад Майкл Мюррей / Getty Images

Пэрис Лацис

Интересно, что у возлюбленных были одинаковые имена. И через восемь месяцев после знакомства 22-летний миллиардер сделал Пэрис предложение вручив кольцо с бриллиантом в 24 карата и стоимостью 5 миллионов долларов. Но их роман продлился не долго, в сентябре 2005 года они отменили свадьбу.

Пэрис Хилтон и Пэрис Лацис / Getty Images

Ставрос Ниархос

С греческим бизнесменом Пэрис связывает бурный роман и, возможно, именно он стал причиной ее разрыва с Лацисом, ведь красотка была замечена со Ставросом на вечеринке через несколько часов после подтверждения ее разрыва с Пэрис Лацисом.

Пэрис Хилтон и Ставрос Ниархос / Associated Press

Джош Хендерсон

Актер и певец тоже не устоял перед чарами Пэрис. Они недолго встречались в 2007 году.

Пэрис Хилтон и Джош Хендерсон / Getty Images

Ник Картер

Звезда Backstreet Boys Ник Картер и Пэрис Хилтон встречались всего семь месяцев, но расстались они, видимо, не очень хорошо так как Ник в результате нелестно отзывался о бывшей: "Пэрис была худшим человеком в мире, с которым мне приходилось встречаться". Пэрис же все отрицала.

Пэрис Хилтон и Ник Картер / Associated Press

Рик Соломон

Отношения этой пары продержались несколько лет и завершились громким скандалом. Вскоре после дебюта шоу Пэрис "Простая жизнь" в Интернет было слито секс-видео пары. Саломон подал иск против компании, которая распространила запись, и против семьи Хилтон. Далее последовало несколько судебных исков от обоих. В апреле 2004 года Саломон сам начал распространять кассету через кинокомпанию для взрослых Red Light District Video под названием 1 Night in Paris. В результате Пэрис получила моральную компенсацию в размере 400 тысяч долларов.

Рик Соломон / Getty Images

Дерик Уибли

Хилтон и фронтмен панк-рок-группы Sum 41 ненадолго встречались в 2003 году.

Дерик Уибли / Associated Press

Джейсон Шоу

Они были вместе с 2002 по 2003 год. Пара даже была помолвлена, но в результате разбежалась. Ходили слухи, что Хилтон не была готова к свадьбе в тот период своей жизни.

Пэрис Хилтон и Джейсон Шоу / Getty Images

Эдриан Гренье

С этим актером Пэрис встречалась в 2010 году. Они несколько раз появлялись на публике и были замечены в доме блондинки в Малибу, но в скором времени их интрижка закончилась ничем.

Эдриан Гренье / Associated Press

Джо Фрэнсис

Шоумен и кинопродюсер встречался с Хилтон недолго в 2003 году. Поговаривали, что разрыв у пары был болезненный.

Пэрис Хилтон и Джо Фрэнсис / Getty Images

Эдвард Ферлонг

Звезда фильма "Терминатор 2: Судный день" был первым известным бойфрендом Пэрис. Они недолго встречались в 2000 году и судя по ее заявлениям в некоторых интервью, даже жили вместе.

Пэрис Хилтон и Эдвард Ферлонг / Getty Images

Джаред Лето

Им роман приписывали в 2008 году. Якобы интрижка у знаменитой блондинки и Джареда была не длинной. Отношения они не комментировали и на публике вместе не появлялись, однако некоторое время в Сети распространяли фото, на котором пара страстно целуется на вечеринке в рамках кинофестиваля Sundance.

Джаред Лето / Associated Press

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