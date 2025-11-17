Натали Портман / © Associated Press

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук, которая отмечает исключительные достижения в киноиндустрии тремя специальными наградами. Гостьей светского мероприятия также стала Натали Портман — актриса появилась перед фотографами в Голливуде в мини-платье от Dior, созданным новым креативным директором женской коллекции бренда Джонатаном Андерсоном.

Натали надела бело-голубое платье-бюстье полностью расшито мелкими цветами и бисером. Также у платья была немного скульптурная юбка, которая делала это милый наряд более оригинальным. Актриса дополнила свой образ также украшениями с бриллиантами Tiffany & Co. и лаконичной прической с собранными в пучок волосами.

Натали Портман / © Associated Press

Однако обувь Натали казалась неудобной. Креативные босоножки из сатинового атласа были велики на актрису — задние лямки постоянно спадали с ее пяток.

Однако автором этой обуви был не Андерсон, а дизайнер обувной линейки Нина Кристен. Ранее Нина, как и Джонатан, вместе работали в Модном доме Loewe и именно она создала для бренда множество нестандартных моделей туфель, которые разлетались как горячие пирожки и стали культовыми: с каблуками воздушными шарами, а также туфли в стиле Comic Foam. Также у нее есть собственный бренд Christen.

Натали Портман / © Getty Images

Однако именно эти туфли кажутся хоть и красивыми, но немного не практичными — из-за короткого мыса пальцы словно «подметают» пол или как в случаи Натали — туфли просто не держатся на ноге.

Туфли Натали Портман / © Getty Images

А вот платье, которое Порман надела в этот раз на самом деле измененная версия наряда, который Модный дом представил на подиуме. Модель демонстрировала длинную версию и с черным бантом — для Натали платье сделали более носибельным.

Но ранее актриса уже неоднократно носила вещи из новой коллекции весна-лето 2026. Некотоыре из нарядов актриса продемонстрировала во Франции.

