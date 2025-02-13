Мини, корсеты и кружево: эффектная Сабрина Карпентер снялась для глянца

25-летняя американская певица, обладательница премии "Грэмми" – Сабрина Карпентер – стала главной звездой мартовского номера Vogue. На обложке глянца она появилась в нежно-голубом корсетном платье от Dolce&Gabbana, которое дополнила украшениями Tiffany & Co.

instagram.com/voguemagazine

Для этой фотосессии авторства известного фэшн-фотографа Стивена Мейзела стилисты и визажисты создали для нее образ с пышным белым париком с локонами и макияжем с акцентом на глаза и губы. Мнения поклонников и читателей разделились: одни уверены, что Сабрина повторила образ Мадонны, другие – образ Мэрилин Монро.

instagram.com/voguemagazine

Также Сабрина примерила и другие эффектные наряды: алое кружевное платье от Gucci, мини-платье, расшитое пайетками, от Burberry, длинное нежно-желтое платье-бюстье от Prada и комплект от Chanel, состоящий из топ-бюстгальтера и мини-юбки.

instagram.com/voguemagazine

instagram.com/voguemagazine

instagram.com/voguemagazine

В интервью журналу Карпентер рассказала о начале и развитии своей музыкальной карьеры, о истории написании своих хитов и о своем хобби. Как оказалось, она рисует наброски — людей, животных, пейзажей - всего, что она видит и чувствует. Это ее способ вести дневник. "Моя бабушка, которая, к сожалению, скончалась в прошлом году, была невероятной художницей. Я думаю, она передала мне этот ген, потому что я начала рисовать в очень раннем возрасте. Я часто рисую, когда не пишу песни и когда мне немного скучно", - признается певица.

instagram.com/voguemagazine

Ранее, напомним, Сабрина Карпентер надела платье, очень похожее на наряд другой звезды. Певица стала звездой красной дорожки "Грэмми" в нежно-голубом платье от бренда JW Anderson креативного дизайна. Однако в очень похожем платье, но от бренда Loewe блистала на вручении кинопремии BAFTA актриса Тейлор Расселл в 2024 году.

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