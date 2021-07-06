Мини с пышной юбкой и сапоги на шпильке: кто автор эффектного свадебного образа Гвен Стефани

Мини с пышной юбкой и сапоги на шпильке: кто автор эффектного свадебного образа Гвен Стефани

Певица вышла замуж в платье от знаменитого дизайнера.

В субботу, 3 июля, американская певица Гвен Стефани и ее бойфренд Блейк Шелтон наконец-то поженились. Пара вместе уже шесть лет, но пышную свадьбу делать не захотели. Известно, что для такого мероприятия Шелтон построил на территории своего ранчо в Оклахоме небольшую часовню, где они и расписались.

Для важного дня Гвен выбрала два платья, которые по индивидуальному заказу создал для нее дизайнер Вера Вонг. Первый наряд Гвен - это белоснежное платье с декольте в виде сердца и глубоким декольте. Оно имело длинную пышную многослойную и немного асимметричную юбку, а вот дополнили этот образ длинная фата с вышивкой в виде имен жениха и невесты, а также троих детей Гвен от первого брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом — Кингстона, Зумы и Аполло.

Второй образ невесты - мини-платье тоже с пышной юбкой. Корсет также был без бретелей и выполнен в форме сердца, а вот переход к юбке украшала цветочная вышивка. К этому платью Гвен надела короткую фату с ромашками и бантом, а на ногах у нее были колготки в мелкую сеточку.

Интересной деталью образа певицы стала обувь. Стефани выбрала белые кожаные сапоги на шпильке от Le Silla, украшенными кристаллами Swarovski и вышивкой.

А вот что касается макияжа, то Гвен осталась верна себе и сделал его в любимом стиле - красная помада, черные стрелки и накладные ресницы.

Напомним, 51-летняя Гвен и 44-летний Блейк Шелтон встречаются с 2015 года. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice и вскоре стала встречаться.

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