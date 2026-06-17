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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Минимализм и изысканность: Зои Дойч в красном платье без бретелек пришла на премьеру

Её платье сочного оттенка привлекло внимание на мероприятии.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зои Дойч

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч посетила премьеру романтического фильма «Сообщение для Изабель», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса надела изысканное и лаконичное красное платье от Valentino без бретелек.

Платье было свободного кроя, без бретелек, а лиф имел форму сердца и был украшен складками ткани. Лаконичное платье было самодостаточным благодаря своему цвету, поэтому Зои дополнила его лишь серебряным браслетом-манжетой, красным маникюром и красной помадой.

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Это был простой, но тщательно продуманный образ, который отлично подходил Дойч и выделял её среди других гостей мероприятия. Также стоит отметить, что в фильме она сыграла главную роль, а картина выйдет на Netflix.

Фильм расскажет невероятную историю о том, как женщина отправляла откровенные голосовые сообщения своей покойной сестре, но они случайно перенаправлялись незнакомцу, который начал влюбляться в неё на расстоянии.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
47
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