Минимализм и изысканность: Зои Дойч в красном платье без бретелек пришла на премьеру

Зои Дойч / © Associated Press

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Зои Дойч посетила премьеру романтического фильма «Сообщение для Изабель», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса надела изысканное и лаконичное красное платье от Valentino без бретелек.

Платье было свободного кроя, без бретелек, а лиф имел форму сердца и был украшен складками ткани. Лаконичное платье было самодостаточным благодаря своему цвету, поэтому Зои дополнила его лишь серебряным браслетом-манжетой, красным маникюром и красной помадой.

Зои Дойч / © Associated Press

Это был простой, но тщательно продуманный образ, который отлично подходил Дойч и выделял её среди других гостей мероприятия. Также стоит отметить, что в фильме она сыграла главную роль, а картина выйдет на Netflix.

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Фильм расскажет невероятную историю о том, как женщина отправляла откровенные голосовые сообщения своей покойной сестре, но они случайно перенаправлялись незнакомцу, который начал влюбляться в неё на расстоянии.

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