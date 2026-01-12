Мир будет говорить об этом еще долго: Дженнифер Лопес сияла в "голом" платье с узорами и стразами

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес после небольшого перерыва вернулась на красную дорожку «Золотого глобуса». В этом году церемония состоялась в 83-й раз и американская суперзвезда просто ошеломила своим образом, который стал одним из самых обсуждаемых на церемонии.

Лопес выбрала потрясающее платье Jean Louis Scherrer Haute, созданное для кутюрной коллекции в 2003 году. Это было классическое, но в то же время вневременное и экстравагантное творение, дополненное многими метрами шелкового тюля.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Платье выполнено в нюдовом цвете, из-за которого создавался так называемый «голый» эффект. Также оно апплицировано коричневым кружевом с узорами и украшено стразами.

У платья были длинные рукава, высокая горловина и пышная юбка на подоле. Силуэт наряда обтягивал фигуру Дженнифер и подчеркивал ее необычайную фигуру. Это винтажное изделие было приобретено винтажным магазином Lily et Cie в Беверли-Хиллз за 1100 фунтов стерлингов на аукционе Kerry Taylor в 2019 году.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

А вот еще больше гламура луку звезды добавляли драгоценности с камнями от Sabyasachi, туфли Christian Louboutin, сумка Judith Leiber и ее макияж в коричневой гамме, и элегантная прическа — волосы певицы и актрисы были собраны во французский пучок.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

В этом году двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» не претендовала ни на какие трофеи, однако она вручала награду во время церемонии. И будем честными, выглядела она настоящей победительницей и тримфатокой в этом роскошном и несомненно смелом платье.

Дженнифер Лопес / © Associated Press