"Мир не должен привыкать": Катя Осадчая отреагировала на жуткие кадры после обстрела Днепра

Ведущая Катя Осадчая была среди многих звезд, отреагировавших на ужасный очередной ракетный обстрел Украины и, в частности, на попадание российской ракеты в многоэтажку в Днепре.

Ведущая запостила в блоге жуткие кадры, ставшие реальностью сегодня в городе Днепр, где днем во время воздушной тревоги россияне попали в жилой многоквартирный дом.

"Днепр сейчас!

Для всех это читает меня в мире! В результате очередной атаки России ракета попала в жилой дом. Представьте такое в любом городе Европы, когда в субботу семья собралась вместе, дети играют в гостиной, раздается сирена и семья уходит в подвал, что не является защитой от прямого попадания и вот ракетная атака и все оказываются под завалами, просто представьте свою семью в этом доме.

Мир не должен привыкать!

Нас уничтожают как нацию, убивают!!! Распространяйте это среди своих друзей и знакомых!

Искренние соболезнования тем, кто потерял близких и здоровье выжившим”, — написала Осадчая.

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Также на обстрел сегодня отреагировали и другие украинские известные люди.

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