Миранда из "Секса в большом городе": десять неожиданных фактов об актрисе Синтии Никсон

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала "And Just Like That ..." – это продолжение культового "Секс в большом городе", которого так ждали поклонники. Сегодня знакомим вас с актрисой Синтией Никсон, которая в сериале сыграла Миранду Хоббс и продолжает сниматься в новом проекте.

1. Синтия Никсон родилась 9 апреля 1966 года в Нью-Йорке, на Манхэттене. Ее мать – актриса Анна Нолл, а отец – радиожурналист Уолтер Никсон. Синтия была единственным ребенком в семье. Когда Синтии было 6 лет родители развелись. Жить будущая актриса осталась с матерью. По словам Никсон, ее отец часто был безработным, а ее мать была основным кормильцем семьи.

Синтия Никсон / Getty Images

2. Актерской профессией Синтия увлеклась еще во время учебы, когда училась в младшей и средней школе Хантер-колледжа. После поступила в колледж Барнарда, где она получила степень бакалавра искусств по направлению "Английская литература". В 1984 году, будучи первокурсницей Барнард-колледжа, Никсон вошла в историю театра, одновременно появившись в двух хитовых бродвейских пьесах Майка Николса: "Настоящая вещь" и "Херлиберли".

Синтия Никсон / Associated Press

3. На театральных подмостках у Синтии Никсон было много ролей, но успеха в кино не случилось. Это продолжалось до тех пор, пока в 1998 году Никсон не получила роль адвоката и феминистки Миранды Хоббс в комедийном сериале HBO "Секс в большом городе", который выходил на экраны с 1998 по 2004 год и сделал из главных героинь суперзвезд. Эта роль принесла Никсон премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале".

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон / Associated Press

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4. Роль Миранды Синтия сыграла и в двух коммерчески успешных полнометражных сиквелах: "Секс в большом городе" (2008) и "Секс в большом городе 2" (2010).

5. После завершения сериала она появилась в нескольких независимых кинофильмах, а также возвращалась на телевидение с гостевыми ролями в "Скорая помощь", "Доктор Хаус" и "Закон и порядок: Специальный корпус". Роль в "Закон и порядок: Специальный корпус" принесла ей "Эмми" в категории "Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале" в 2008 году. Среди ее крупных работ следует выделить роль Элеоноры Рузвельт в фильме HBO "Теплые источники"(2005), которая также принесла ей номинации на "Эмми" и "Золотой глобус".

Синтия Никсон / Associated Press

6. Позже Никсон вернулась на Бродвей. Она блестяще исполнила роль в пьесе "Кроличья нора" в 2006 году, которая принесла ей премию "Тони". А в 2012 году она вернулась на Бродвей с главной ролью в пьесе Wit о больном раком профессоре.

Синтия Никсон / Associated Press

7. В 2006 году во время обычной маммографии у Никсона был диагностирован рак груди. Актриса решила не оглашать диагноз публично и скрывала его до 2008 года, так как боялась, что это может навредить ее карьере. В 2008 году она объявила о своей борьбе с болезнью в интервью Good Morning America. С тех пор актриса стала активистом по борьбе с раком груди. Она убедила главу NBC транслировать свой специальный выпуск о раке груди в программе в прайм-тайм и стала послом Сьюзен Дж. Комен по программе Cure.

Синтия Никсон / Associated Press

8. С 1988 по 2003 год Никсон был в отношениях со школьным учителем английского Дэнни Мозес. У них родилось двое детей: дочь Саманта и сын Чарльз. Вскоре после расставания с Дэнни Синтия заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. А в 2018 году ее дочь решила совершить гендерный переход и стать мужчиной. После долгих сеансов у психотерапевта Никсон приняла решение ребенка.

9. В 2004 году Никсон начала встречаться с активисткой в ​​области образования Кристин Маринони. Никсон и Маринони обручились в апреле 2009 года и поженились в Нью-Йорке 27 мая 2012 года. В 2011 году Маринони родила сына, которого назвали Макс.

10. В марте 2018 года Синтия Никсон на своей странице в Твиттере объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк. По своим политическим взглядам Никсон относится к набирающему силу левому крылу Демократической партии. Но избиратели не поддержали ее кандидатуру.

Синтия Никсон / Associated Press

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (15 фото)

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