Миранда Керр беременна четвертый раз: модель показала живот и раскрыла пол ребенка

Миранда Керр поделилась с поклонниками у Snapchat радостной новостью – она беременна в четвертый раз. Модель продемонстрировала на фото округлый живот.

Миранда Керр/Snapchat Миранда Керр

Звезда также раскрыла пол ребенка – это мальчик.

"Рада сообщить, что четвертый ребенок на подходе. И это мальчик", – написала Миранда.

Миранда Керр/Snapchat Миранда Керр

Миранда Керр/Snapchat Миранда Керр

К слову, у Миранды есть два сына от своего мужа 33-летнего миллиардера Эвана Шпигеля – 3-летний Майлз и 5-летний Харт, и один сын от своего бывшего мужа Орландо Блума – 12-летний Флинн.

Эван Шпигель и Миранда Керр / Фото: Getty Images

Напомним, Миранда и Эван познакомились в 2014 году, а в 2017 году они поженились. Кэрр находится в хороших отношениях со своим экс-мужем Орландо Блумом, с которым развелась в 2013 году, она дружит с его возлюбленной Кэти Перри.

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