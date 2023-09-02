Миранда Керр беременна четвертый раз: модель показала живот и раскрыла пол ребенка

40-летняя австралийская модель ожидает четвертого сына.
Миранда Керр поделилась с поклонниками у Snapchat радостной новостью – она беременна в четвертый раз. Модель продемонстрировала на фото округлый живот.
Звезда также раскрыла пол ребенка – это мальчик.
"Рада сообщить, что четвертый ребенок на подходе. И это мальчик", – написала Миранда.
К слову, у Миранды есть два сына от своего мужа 33-летнего миллиардера Эвана Шпигеля – 3-летний Майлз и 5-летний Харт, и один сын от своего бывшего мужа Орландо Блума – 12-летний Флинн.
Напомним, Миранда и Эван познакомились в 2014 году, а в 2017 году они поженились. Кэрр находится в хороших отношениях со своим экс-мужем Орландо Блумом, с которым развелась в 2013 году, она дружит с его возлюбленной Кэти Перри.
Читайте также: