Мировые звезды в вышиванках: Дита фон Тиз, Мэй Маск, Деми Мур, Сальма Хайек, робот София и другие

Мировые звезды в вышиванках: Дита фон Тиз, Мэй Маск, Деми Мур, Сальма Хайек, робот София и другие

Наряды с украинскими традиционными орнаментами стали очень популярными среди известных зарубежных модниц. Сегодня, 19 мая, в День вышиванки, мы подготовили для вас подборку мировых селебрити, в гардеробе которых есть вышиванки.

Украинские традиционные наряды настолько красивые и стильные, что их уже давно стали носить мировые знаменитости. Вышиванки они комбинируют с джинсами, юбками, мини-шортами, сандалиями, кроссовками, босоножками на высоких каблуках и шляпами.

Любит вышиванку бурлеск-дива Дита фон Тиз. Она отдает предпочтение вышитым платьям от украинского дизайнера Vita Kin.

В белом платье-вышиванке, расшитой узорами из красной нити, звезда устроила себе фотосессию босиком на огромном дереве.

Дита фон Тиз / Фото: Instagram Диты фон Тиз

А в другой – с синим узором – Дита посетила благотворительный вечер Labor of Love для сбора средств в поддержку людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Ист-Хэмптоне.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Аутфит в украинском стиле фон Тиз дополнила темно-синими босоножками на платформе и шпильке.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Обожает украинские платья-вышиванки мама Илона Маска – модель и бизнесвумен Мэй Маск.

В ее гардеробе есть платье-вышиванка от украинского бренда Kris Maran.

От этого бренда у Маск тоже есть белая блузка с вышивкой.

Мэй Маск / Фото: Instagram Мэй Маск

У Мэй также есть красивая длинная вышиванка от украинской дизайнерки Юлии Магдич, вышитая синими нитями.

В стильном зеленом платье с салатовой вышивкой и откровенным вырезом от Vita Kin выходила в свет Деми Мур. Его она дополнила чалмой, очками и вьетнамками.

Еще актриса пополнила свой гардероб ярким желтым платьем-вышиванкой.

Платье-вышиванку длины макси от Vita Kin также имеет в своем гардеробе креативный консультант японского журнала Vogue - Анна Делло Руссо. Его она сочетала с красной шляпой, сандалиями и сумочкой с разноцветным принтом. В таком аутфите Анна посетила показ Gucci, который состоялся в рамках Миланской мужской недели моды.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс выбрала короткое платье-вышиванку от Vita Kin с разноцветным орнаментом для прогулки на отдыхе на Кубе, который она провела с мужем Майклом Дугласом. Наряд имел откровенный вырез. Лук она завершила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

Модель Джордан Данн подчеркнула стройные ноги кокетливым черным мини-платьем с яркой вышивкой от Vita Kin. В нем был соблазнительный вырез. Игривости луку манекенщица добавила прической с пучками по бокам.

Сальма Хайек также любит наряды с украинским орнаментом. В ее коллекции есть изумрудная вышиванка, а также белая, расшитая красной нитью.

Хелен Миррен продемонстрировала эффектный образ в платье с вышивкой от бренда Eponine, которое идеально сочеталось с красными сапогами на каблуках от Sole Bliss. Поверх платья актриса надела черное пальто.

Хелен Миррен / Фото: Хелен Миррен/Instagram

В коротком красно-белом платье-вышиванке с кисточками щеголяла на Каннском фестивале французская актриса Мелани Тьерри. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Под вышиванку девушка обула черные босоножки на каблуках.

Мелани Тьерри / Фото: Getty Images

Примеряла украинскую вышиванку также всемирно известная женщина-андроид с искусственным интеллектом - робот София (разработанная компанией Hanson Robotics).

София в 2018 году во время бизнес-форума Olerom Forum One в Киеве, специальным гостем которого она стала, скомбинировала белую вышиванку с красной вышивкой, черную юбку и черные перчатки. Ей очень идет наряд в украинском стиле, не правда ли?

Робот София

Робот София

Робот София

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