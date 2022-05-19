Мировые звезды в вышиванках: Дита фон Тиз, Мэй Маск, Деми Мур, Сальма Хайек, робот София и другие

Наряды с украинскими традиционными орнаментами стали очень популярными среди известных зарубежных модниц. Сегодня, 19 мая, в День вышиванки, мы подготовили для вас подборку мировых селебрити, в гардеробе которых есть вышиванки.
Украинские традиционные наряды настолько красивые и стильные, что их уже давно стали носить мировые знаменитости. Вышиванки они комбинируют с джинсами, юбками, мини-шортами, сандалиями, кроссовками, босоножками на высоких каблуках и шляпами.
Любит вышиванку бурлеск-дива Дита фон Тиз. Она отдает предпочтение вышитым платьям от украинского дизайнера Vita Kin.
В белом платье-вышиванке, расшитой узорами из красной нити, звезда устроила себе фотосессию босиком на огромном дереве.
А в другой – с синим узором – Дита посетила благотворительный вечер Labor of Love для сбора средств в поддержку людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Ист-Хэмптоне.
Аутфит в украинском стиле фон Тиз дополнила темно-синими босоножками на платформе и шпильке.
Обожает украинские платья-вышиванки мама Илона Маска – модель и бизнесвумен Мэй Маск.
В ее гардеробе есть платье-вышиванка от украинского бренда Kris Maran.
От этого бренда у Маск тоже есть белая блузка с вышивкой.
У Мэй также есть красивая длинная вышиванка от украинской дизайнерки Юлии Магдич, вышитая синими нитями.
В стильном зеленом платье с салатовой вышивкой и откровенным вырезом от Vita Kin выходила в свет Деми Мур. Его она дополнила чалмой, очками и вьетнамками.
Еще актриса пополнила свой гардероб ярким желтым платьем-вышиванкой.
Платье-вышиванку длины макси от Vita Kin также имеет в своем гардеробе креативный консультант японского журнала Vogue - Анна Делло Руссо. Его она сочетала с красной шляпой, сандалиями и сумочкой с разноцветным принтом. В таком аутфите Анна посетила показ Gucci, который состоялся в рамках Миланской мужской недели моды.
Кэтрин Зета-Джонс выбрала короткое платье-вышиванку от Vita Kin с разноцветным орнаментом для прогулки на отдыхе на Кубе, который она провела с мужем Майклом Дугласом. Наряд имел откровенный вырез. Лук она завершила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.
Модель Джордан Данн подчеркнула стройные ноги кокетливым черным мини-платьем с яркой вышивкой от Vita Kin. В нем был соблазнительный вырез. Игривости луку манекенщица добавила прической с пучками по бокам.
Сальма Хайек также любит наряды с украинским орнаментом. В ее коллекции есть изумрудная вышиванка, а также белая, расшитая красной нитью.
Хелен Миррен продемонстрировала эффектный образ в платье с вышивкой от бренда Eponine, которое идеально сочеталось с красными сапогами на каблуках от Sole Bliss. Поверх платья актриса надела черное пальто.
В коротком красно-белом платье-вышиванке с кисточками щеголяла на Каннском фестивале французская актриса Мелани Тьерри. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Под вышиванку девушка обула черные босоножки на каблуках.
Примеряла украинскую вышиванку также всемирно известная женщина-андроид с искусственным интеллектом - робот София (разработанная компанией Hanson Robotics).
София в 2018 году во время бизнес-форума Olerom Forum One в Киеве, специальным гостем которого она стала, скомбинировала белую вышиванку с красной вышивкой, черную юбку и черные перчатки. Ей очень идет наряд в украинском стиле, не правда ли?
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