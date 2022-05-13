Мишель Уильямс в наряде от украинского бренда сообщила о третьей беременности

Все чаще звезды надевают наряды от украинских дизайнеров, но то, что актриса фильма "Веном" надела украинский бренд для этой съемки, особо ценно.
41-летняя американская актриса Мишель Уильямс сообщила радостную новость - они с супругом, 44-летним режиссером Томасом Кейлом, ожидают второго общего ребенка. Для Уильямс это будет уже третий ребенок, и она невероятно рада, что ей вновь выпал шанс стать матерью.
Звезда рассказала о пополнении в семье, появившись на обложке издания Variety. Позировала она в нежном платье белого цвета от украинского бренда Sleeper. Стоимость наряда, как у актрисы, - 290 долларов (8555 гривен).
"Это невероятно радостно. С годами ты спрашиваешь, сможешь ли снова родить. Приятно осознавать, что то, чего вы хотите больше всего в мире, оказывается возможным еще раз. Это успех для меня и моей семьи", – рассказала актриса.
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