Мишель Уильямс в платье Chanel продемонстрировал беременный живот на красной дорожке в Каннах

41-летняя актриса ждет своего третьего ребенка.
Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление", которая состоялась на Каннском кинофестивале.
На красной дорожке беременная актриса появилась в свободном платье на бретельках из весенней коллекции Chanel 2022 Couture.
Наряд имел элегантную кружевную вышивку и паетки. Он хорошо подчеркнул уже достаточно большой живот Уильямс.
Обувь звезда была в черно-белые балетки.
Аутфит Мишель дополнила аккуратной прической, нежным макияжем и колье с бриллиантами.
А на фотокалле ленты Уильямс предстала в черных широких штанах и укороченном топе, немного обнажавшем ее живот.
Мишель в фильме "Появление" сыграла скульпторку. У нее должна пройти выставка, которая изменит ее карьеру. Пока художница ждет вдохновения, в ее личной жизни случаются абсурдные вещи.
Напомним, Вильямс сообщила о своей беременности изданию Variety. Она украсила обложку журнала в нежном платье белого цвета от украинского бренда Sleeper.
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