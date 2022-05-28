Мишель Уильямс в платье Chanel продемонстрировал беременный живот на красной дорожке в Каннах

Мишель Уильямс в платье Chanel продемонстрировал беременный живот на красной дорожке в Каннах

41-летняя актриса ждет своего третьего ребенка.

Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление", которая состоялась на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке беременная актриса появилась в свободном платье на бретельках из весенней коллекции Chanel 2022 Couture.

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Наряд имел элегантную кружевную вышивку и паетки. Он хорошо подчеркнул уже достаточно большой живот Уильямс.

Обувь звезда была в черно-белые балетки.

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Аутфит Мишель дополнила аккуратной прической, нежным макияжем и колье с бриллиантами.

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

А на фотокалле ленты Уильямс предстала в черных широких штанах и укороченном топе, немного обнажавшем ее живот.

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Мишель в фильме "Появление" сыграла скульпторку. У нее должна пройти выставка, которая изменит ее карьеру. Пока художница ждет вдохновения, в ее личной жизни случаются абсурдные вещи.

Напомним, Вильямс сообщила о своей беременности изданию Variety. Она украсила обложку журнала в нежном платье белого цвета от украинского бренда Sleeper.

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