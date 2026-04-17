"Мисс Аргентина" в темно-шоколадном платье с разрезом до бедра сходила на ивент в Нью-Йорке

Валентина Феррер / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала аргентинская модель, «Мисс Аргентина — 2014» — Валентина Феррер. Она шла на мероприятие ювелирного бренда Tiffany & Co. — презентацию новой коллекции Blue Book 2026 под названием Hidden Garden.

На Валентине было темно-шоколадное длинное платье-бюстье с драпировкой на корсете и с высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Модель дополнила лук черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Шею Феррер украсила красивым бриллиантовым ожерельем, а руки — браслетом и кольцом из этого же комплекта.

Напомним, Валентина Феррер пришла на модный показ бренда Marc Jacobs 2026 в атласном розовом платье и экстравагантных неоново-розовых босоножках с огромной подошвой и на шпильках, которые были похожи на мультяшные.