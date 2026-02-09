- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
«Мисс Аргентина» в топе и мотоциклетной куртке пришла на Супербоул
Финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США традиционно собрала на своих трибунах многих мировых селебрити.
32-летняя аргентинская модель, «Мисс Аргентина — 2014» — Валентина Феррер – тоже не смогла пропустить такое событие и, конечно же, пришла на Супербоул-2026. Фото оттуда она опубликовала в своем Instagram.
На игру она пришла в белом укороченном топе, трендовой мотоциклетной куртке в бело-красном цвете, джинсах и сапогах на каблуках. Свой образ Валентина дополнила кожаной белой сумкой от Diesel. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза.
Напомним, главным хедлайнером Супербоула стал пуэрториканский певец и недавний лауреат премии «Грэмми» Bad Bunny. Он выступил в перерыве матча, и артист не только ярко и феерично спел, но и привлек внимание образами.