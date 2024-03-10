"Мисс Мира 2024": кто победил на конкурсе красоты в Индии

Победительницей в этот раз на конкурсе красоты стала представительница Чехии - 25-летняя модель Кристина Пышкова. Девушка обошла 111 своих коллег и завоевала главный приз - роскошную корону и звание самой красивой девушки мира.

Кристина Пышкова / Фото: Associated Press

Кристина родилась в Тршинеце, где получила образование, а затем переехала в Прагу, где изучала право в Карловом университете и менеджмент в частной бизнес-школе.

Также она основала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", благодаря которому запустила школу английского языка для детей из малообеспеченных семей в Танзании.

Кристина Пышкова / Фото: Associated Press

На сцене она появилась в нескольких нарядах, но главное ее серебряное платье было от GL GarlateDesign. Наряд имел высокую горловину, сетчатую вставку на груди, а также полностью был расшит камнями.

Кристина Пышкова / Фото: Associated Press

Дополняли наряд Пышковой гламурная белая накидка с перьями, макияж, украшения и укладка.

Кристина Пышкова / Фото: Associated Press

Пышкова - вторая "Мисс Мира" из Чехии после победительницы конкурса 2006 года Татьяны Кухаржовой. А вот сам "Мисс Мира" считается старейшим международным конкурсом красоты, впервые основанным в Великобритании в 1951 году как "конкурс бикини". Две самые известные победительницы конкурса родом из Индии и это актрисы Айшвария Рай, которая является "Мисс Мира 1994", и Приянка Чопра Джонас - "Мисс Мира 2000".

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