"Мисс мира-2025": как на конкурсе красоты выступила украинка Мария Мельниченко

"Мисс мира-2025" / © Associated Press

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В субботу, 31 мая, в индийском городе Хайдарабад состоялся международный конкурс красоты «Мисс Мира-2025». Корону в этот раз выборорола 21-летняя представительница Таиланда, Опал Сучате Чуангсри. Она стала первой тайской женщиной, выигравшей этот конкурс.

Опал Сухата Чуангсри и Кристина Пышкова / © Associated Press

Украину в этом году на конкурсе красоты представляла 20-летняя Мария Мельниченко и у нас есть чем гордится, ведь она попала в топ-8.

На сцене девушка презентовала потрясающее изумрудное платье. Ее гламурный наряд назывался «Величие Природы».

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Согласно словам организаторов, это платье — символ единства с землей, женской силы и элегантности. Глубокий изумрудный оттенок напоминает величие Карпатских лесов, где каждое дерево дышит свободой, а каждый холм сохраняет силу поколений.

Мария Мельниченко / © Associated Press

«Украшение серебряными и зелеными камнями создает эффект мерцания росы на рассвете — символа чистоты, внутреннего света и гармонии с окружающим миром. Каждый кристалл — молчаливое чествование украинской природы. Прозрачные шифоновые рукава, легкие как туман над рекой, нежно окутывают руки, создавая ощущение, будто сам воздух пляшет вместе с обладательницей платья. Они подчеркивают грациозность и придают утонченности образу», — говорится в заявлении.

Также судьи разделили конкурсанток по географии: Африка, Америка, Азия, Карибский бассейн, Европа, Океания. Представительница Украины Мария Мельниченко заняла второе место среди конкурсанток из Европы, а первое завоевала Польша — Майя Клайда.

Пять лучших претенденток из Европы / © Associated Press

Также отметим, что первой финалисткой стала Эфиопия — Хассет Дереже Адмассу, второй финалисткой стала Польша — Майя Клайда, третьей финалисткой стала Мартиника — Орели Жоахим.

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