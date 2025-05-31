"Мисс мира-2025": корону самой красивой завоевала представительница Таиланда

Опал Сухата Чуангсри / © Associated Press

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Опал Сухата Чуангсри из Таиланда получила корону «Мисс Мира» в субботу в Индии, где в этом году проводился 72-й международный конкурс красоты.

Опал Сухата Чуангсри / © Associated Press

21-летняя девушка обошла 108 участниц конкурса, который проводился в южном индийском городе Хайдарабад. Чуангсри получила корону от прошлогодней победительницы Кристины Пышковой из Чехии.

Опал Сухата Чуангсри и Кристина Пышкова / © Associated Press

На сцене победительница продемонстрировала роскошное серебристое платье с длинными рукавами и перьями.

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Опал Сухата Чуангсри / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсри / © Associated Press

20-летняя украинка Мария Мельниченко попала в топ-8. Она является студенткой четвертого курса Государственного налогового университета в Ирпене. Девушка также активно строит карьеру модели.

Пять лучших претенденток из Европы / © Associated Press