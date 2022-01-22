"Мисс мира" Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас впервые стали родителями

Радостную новость пара сообщила в соцсетях 21 января.

Индийская актриса и обладательница титула "Мисс мира" Приянка Чопра сообщила поклонникам, что впервые стала матерью. Ребенка ей и ее мужу Нику Джонасу родила суррогатная мать.

"Мы очень рады подтвердить счастливую новость, у нас появился ребенок благодаря суррогатной матери. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей конфиденциальности в это особое время, поскольку прямо сейчас мы очень сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо", - говорится в заявлении супругов.

Согласно эксклюзиву Daily Mail, ребенок родился 16 января, раньше строка на 27-й неделе в больнице в Южной Калифорнии. Там он будет оставаться до тех пор, пока не станет достаточно здоровым, чтобы вернуться домой со своими родителями. Никаких подробностей относительно пола новоиспеченные родители не раскрывали, но инсайдер рассказал, что у пары родилась девочка.

Что касается суррогатной матери, то для нее это уже пятая беременность. У самой Приянки, по словам инсайдера, никаких проблем с фертильностью нет, но из-за рабочей загруженности они с Ником решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

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