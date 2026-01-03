"Мисс Украина-2001" Александра Николаенко появилась на праздновании Нового года в резиденции Трампа

Александра Николаенко с мужем / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп устроили в своей роскошной резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде, роскошную вечеринку для семьи и друзей. Первая леди ошеломила публику, поскольку появилась в приталенном серебряном платье от The New Arrivals, которое носила в сочетании с гламурными туфлями украшенными стразами.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Однако кроме госпожи Трамп внимание привлекла еще одна гостья вечеринки — бывшая модель из Одессы, «Мисс Украина-2001» и основательница конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» — Александра Николаенко. 44-летняя женщина замужем за американским миллиардером Филом Раффином, который является близким другом Трампа. На мероприятие в резиденцию Трампа Николаенко прибыла со своим 90-летним мужем, который был в вечернем смокинге и с тростью в руке. Александра же выбрала для гламурного мероприятия элегантное и изысканное платье, которое невероятно подчеркивало фигуру, а дополнила наряд она шарфом-накидкой, клатчем из змеиной кожи, колье на нашей с бриллиантами и огромным изумрудом, а также бриллиантовыми часами.

Александра Николаенко с мужем идет на вечеринку Трампов с мужем / © Getty Images

Напомним, что последний раз Александру видели с Филом на инаугурации Трампа почти год назад в Вашингтоне. Это редкий выход в свет бывшей модели, ведь она не ведет социальные сети и не посещает публичные мероприятия.

Александра Николаенко с мужем на инаугурации Трампа на инаугурации Трампа / © Getty Images

За миллиардером Николаенко замужем с 6 января 2008 года, она стала его третьей женой. У них родилось двое детей: сын Ричард Уильям Раффин (родился в апреле 2010 года) и дочь Малена (родилась в 2013 году). Свадьба состоялась Мар-а-Лаго, а Трамп был свидетелем на празднике.