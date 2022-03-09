"Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко рассказала, как с сыном спасалась от войны

8 марта она дала пресс-конференции в Лос-Анджелесе, во время которой рассказала, как покидала Украину после начала войны. Также девушка рассказала о влиянии войны на матерей и детей.

Уехала девушка со столицы со своим 7-летним сыном. Она рассказала, что проснулась, как и многие другие жители Киева, от взрывов и сирен воздушной тревоги. Модель приняла решение уехать. Сейчас Вероника находятся в безопасном месте в Лос-Анджелесе. Также во время интервью Дидусенко рассказала, что ей пришлось пересечь четыре страны - Молдову, Румынию, Люксембург и Швейцарию, чтобы добраться до друзей, передает KNBC. Виза в США у девушки была, но у ее сына - не было, и в визе ему отказали, поэтому она оставила ребенка у друзей в Швейцарии и в ближайшее время к нему вернется.

Вероника Дидусенко / Getty Images

Пресс-конференция в Лос-Анджелесе была запланирована еще в январе и должна была быть приурочена к Международному женскому дню, но по понятным причинам главной темой мероприятия стала война и положение матерей и детей, пытающихся бежать из Украины.

Вероника Дидусенко / Getty Images

На пресс-конференцию модель "Мисс Украина-2018" пришла в цветах украинского флага. Также с Вероникой была и адвокат Глория Оллред, которая тоже выбрала желто-голубой наряд.

Вероника Дидусенко / Getty Images

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