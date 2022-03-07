"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях вышла протестовать против войны

После нападения России "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях, как и многие другие украинцы, была вынуждены уехать в Европу.
Сейчас девушка находится во Франции и пытается донести миру то, что происходит в нашей стране.
Модель ходит на протесты в одежде наших национальных цветов и с плакатом в руках.
"Я не хочу 8 марта женского праздника! Я хочу День победы!" - гласит надпись на плакате девушки.
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