"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо в прозрачном кроп-топе с пышными рукавами сходила на вечеринку

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо в прозрачном кроп-топе с пышными рукавами сходила на вечеринку

29-летняя модель и актриса выбрала для своего образа романтический верх и стильный низ.

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо – настоящая модница. Девушка всегда удачно сочетает в своих аутфитах вещи и демонстрирует самые актуальные тренды сезона.

Калпо попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса по дороге на вечеринку. Красотка была одета в романтический черный прозрачный кроп-топ с пышными рукавами до локтя, который обнажал ее живот. Под ним на Оливии был черный бюстгальтер.

Оливия Калпо / Getty Images

Верх модель сочетала с прямыми джинсами с черным ремешком с металлическими деталями и с черными ботильонами. В руке она несла небольшую черную сумку.

Волосы Калпо собрала в низкий хвост, сделала макияж с персиковыми тенями на веках и украсила уши серьгами-кольцами.

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