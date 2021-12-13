"Мисс Вселенная-2021": как выступила на конкурсе украинка Анна Неплях

Девушка не вошла в топ-16, но все же запомнилась яркими нарядами. Предлагаем рассмотреть образы Анны на сцене.

В ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся престижный конкурс красоты "Мисс Вселенная", и в этом году за корону победительницы соревновалось 80 девушек из разных уголков мира. Украину на конкурсе красоты представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра - модель, блогер и художница.

Первый образ модели - национальный костюм, который получил название "Вышиваный код Украины". Автором костюма стал украинский дизайнер бренда Rada.ethno Наталья Шевчук. Костюм украшен пяльцами, которые символизируют вышивку из всех регионов Украины.

Анна Неплях / Getty Images

Второй образ Анна - фиолетовое мини-платье с прозрачной накидкой.

Анна Неплях / Getty Images

Также представительница Украины приняла участие в дефиле в купальниках и вышла на сцену в черном сдельном купальнике на бретельках, который дополнял пояс с пряжкой и легкая накидка с леопардовым принтом.

Анна Неплях / Associated Press

В качестве вечернего образа девушка надела платье от дубайского дизайнера Ryan Pacioles, выполненное из тончайшей ткани, украшенной россыпью золотых камней.

Анна Неплях / Getty Images

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