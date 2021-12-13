"Мисс Вселенная-2021": названо имя победительницы в престижном конкурсе красоты

"Мисс Вселенная-2021": названо имя победительницы в престижном конкурсе красоты

Победительницей конкурса стала представительница Индии.

В Израиле, в городе Эйлат, состоялся 70-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". За первое место в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира, но победила 21-летняя модель Харнааз Сандху из Индии.

Бриллиантовую корону победительнице традиционно надела победительница прошлого года, которой в этот раз стала мексиканка Андреа Меза.

Харнааз Сандху / Associated Press

Харнааз Сандху / Associated Press

Харнааз Сандху / Associated Press

Второе место в конкурсе заняла - Лалела Мсване из ЮАР, а третье - Надиа Ферейра из Парагвая.

Харнааз Сандху, Лалела Мсване, Надиа Ферейра / Associated Press

Украину на конкурсе "Мисс Вселенной" в 2021 году представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

Анна Неплях / Getty Images

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