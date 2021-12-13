"Мисс Вселенная-2021": названо имя победительницы в престижном конкурсе красоты

Победительницей конкурса стала представительница Индии.
В Израиле, в городе Эйлат, состоялся 70-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". За первое место в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира, но победила 21-летняя модель Харнааз Сандху из Индии.
Бриллиантовую корону победительнице традиционно надела победительница прошлого года, которой в этот раз стала мексиканка Андреа Меза.
Второе место в конкурсе заняла - Лалела Мсване из ЮАР, а третье - Надиа Ферейра из Парагвая.
Украину на конкурсе "Мисс Вселенной" в 2021 году представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра.
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