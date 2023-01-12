"Мисс Вселенная-2022": как выступила на конкурсе красоты украинка Виктория Апанасенко

Украинка достойно представила родную страну на конкурсе, особенно впечатлил ее выход в костюме.

11 января в американском городе Новый Орлеан прошел первый этап конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022" Preliminary Competition. В этом году Украину на ярком международном шоу представляет 28-летняя модель Виктория Апанасенко из Чернигова.

Вчера девушки продемонстрировали на сцене выходы в коктейльных платьях, купальниках, вечерних платьях и в национальном костюме. Предлагаем рассмотреть наряды конкурсантки из Украины немного детальнее.

Первый образ Виктории - гламурное мини-платье в изумрудном оттенке. У наряда не было бретелек, а декольте выполнено в форме сердца. Также платье было украшено бахромой из стразов, которая красиво блестела в свете софитов. Дополнили образ украинки прическа, серьги с камнями и вечерний макияж.

Виктория Апанасенко / Фото: скриншот с видео

Второй выход - в купальнике. На Виктории был наряд в голубом цвете, с асимметричной линией декольте и вырезом на талии.

Виктория Апанасенко / Фото: Getty Images

Однако главной частью образа стала шелковая накидка с надписью Be Brave Like Ukraine ("будь смелым, как Украина").

Виктория Апанасенко / Фото: Getty Images

Также Виктория продемонстрировала потрясающее черное вечернее платье с сине-желтой вышивкой на декольте, а также флагом Украины в качестве накидки.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Дополняли этот патриотичный лук одна перчатка, отделка стразами и лаконичные бежевые босоножки.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Во время появления на сцене Апанасенко эффектно подкинула накидку-флаг, акцентируя внимание на ней.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Однако самым знаковым и уже культовым стало появление девушки в национальном костюме. Этот символический наряд под названием "Воин света", который для девушки создал украинский дизайнер Леся Патока, обсуждали во всем мире. Наряд состоял из белого платья и массивных золотых сапог.

Виктория Апанасенко / Фото: скриншот с видео

А вот главными особенностями костюма стали потрясающий нимб из колосьев пшеницы, меч, а также огромные крылья, которые к тому же и двигались.

Виктория Апанасенко / Фото: скриншот с видео

Этот костюм, однозначно, стал самым необычным на конкурсе, и Виктория продемонстрировала его отлично.

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