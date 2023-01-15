"Мисс Вселенная-2022": какие платья надели конкурсантки, вошедшие в топ-16

Платья участниц были красиво расшиты пайетками, бисером и усыпаны стразами, поэтому сверкали в свете софитов, как бриллианты.
14 января в США, в городе Новый Орлеан, состоялся грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Традиционно жюри отобрало из всех конкурсанток 16 самых ярких девушек. К сожалению, украинка в их число не попала, хотя ее наряды были безусловно среди самых роскошных и оригинальны в этом году.
Победительницей шоу стала 28-летняя модель по имени Р'Бонни Габриэль. Она представляла на конкурсе США.
Финальное синее платье красавицы было ручной работы, а создал его бренд Rian Fernandez. У наряда были длинные рукава, бахрома со стразов, а также красивые ставки на талии, которые создавали иллюзию вырезов.
Но мы предлагаем взглянуть и на другие наряды девушек, которые вышли в полуфинал, ведь они тоже были яркими, роскошными и невероятно красивыми.
Мисс Пуэрто-Рико Эшли Карино в серебристом платье с декольте и бахромой. Создал наряд дизайнер Карлос Альберто.
Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристисабаль выбрала для финала потрясающее зеленое платье с декольте, стразами и кристалами.
Мисс Гаити Миделин Фелизор вышла на сцену в золотом платье со шнуровкой на талии, разрезом и декольте. напоминающее крыло птицы.
Мисс Доминиканская Республика Андрейна Мартинес надела серебристое платье с пайетками и атласным поясом на талии.
Мисс Южная Африка Ндави Нокери отдала предпочтение бордовому платью-кейпу с геометрическим рисунком.
Мисс Австралия Моник Райли надела платье с линией декольте в форме сердца, а также высоким разрезом.
Мисс Лаос Пайенгкса Лор продемонстрировала золотое платье с "голым" эффектом.
Мисс Тринидад и Тобаго Тья Джейн Рэми надела платье изумрудного цвета и с золотым отливом, которое также дополняла накидка-шлейф и декольте.
Мисс Перу Алессия Ровеньо надела приталенное платье со стразами и кристаллами на декольте.
Мисс Канада Амелия Ту выбрала платье с разрезом и кристалами, которое дополняла оригинальная накидка с перьями.
Мисс Испания Алисия Фобель вышла на сцену в роскошном платье с опущенной линией плеча, акцент в котором был на крупных голубых кристалах.
Мисс Кюрасао Габриэла Дос Сантос показалась на публике в серебристом платье со стразами на эффектном декольте и замысловатыми узорами на юбке.
Мисс Португалия Тельма Мадейра выбрала платье с ромбовидным декольте, воротником-стойкой и роскошной бахромой.
Мисс Индия Дивита Рай продемонстрировала платье с открытой спиной и сложной вышивкой камнями и бисером.
Мисс Венесуэла Аманда Дудамель в платье-кейпе с вышивкой несколькими оттенками голубого цвета и бежевыми вставками, которые создавали "голый" эффект.
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