"Мисс Вселенная-2022": какие платья надели конкурсантки, вошедшие в топ-16

Платья участниц были красиво расшиты пайетками, бисером и усыпаны стразами, поэтому сверкали в свете софитов, как бриллианты.

14 января в США, в городе Новый Орлеан, состоялся грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Традиционно жюри отобрало из всех конкурсанток 16 самых ярких девушек. К сожалению, украинка в их число не попала, хотя ее наряды были безусловно среди самых роскошных и оригинальны в этом году.

Победительницей шоу стала 28-летняя модель по имени Р'Бонни Габриэль. Она представляла на конкурсе США.

Финальное синее платье красавицы было ручной работы, а создал его бренд Rian Fernandez. У наряда были длинные рукава, бахрома со стразов, а также красивые ставки на талии, которые создавали иллюзию вырезов.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Но мы предлагаем взглянуть и на другие наряды девушек, которые вышли в полуфинал, ведь они тоже были яркими, роскошными и невероятно красивыми.

Мисс Пуэрто-Рико Эшли Карино в серебристом платье с декольте и бахромой. Создал наряд дизайнер Карлос Альберто.

Конкурс "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристисабаль выбрала для финала потрясающее зеленое платье с декольте, стразами и кристалами.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Гаити Миделин Фелизор вышла на сцену в золотом платье со шнуровкой на талии, разрезом и декольте. напоминающее крыло птицы.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Доминиканская Республика Андрейна Мартинес надела серебристое платье с пайетками и атласным поясом на талии.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Южная Африка Ндави Нокери отдала предпочтение бордовому платью-кейпу с геометрическим рисунком.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Австралия Моник Райли надела платье с линией декольте в форме сердца, а также высоким разрезом.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Лаос Пайенгкса Лор продемонстрировала золотое платье с "голым" эффектом.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Тринидад и Тобаго Тья Джейн Рэми надела платье изумрудного цвета и с золотым отливом, которое также дополняла накидка-шлейф и декольте.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Перу Алессия Ровеньо надела приталенное платье со стразами и кристаллами на декольте.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Канада Амелия Ту выбрала платье с разрезом и кристалами, которое дополняла оригинальная накидка с перьями.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Испания Алисия Фобель вышла на сцену в роскошном платье с опущенной линией плеча, акцент в котором был на крупных голубых кристалах.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Кюрасао Габриэла Дос Сантос показалась на публике в серебристом платье со стразами на эффектном декольте и замысловатыми узорами на юбке.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Португалия Тельма Мадейра выбрала платье с ромбовидным декольте, воротником-стойкой и роскошной бахромой.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Индия Дивита Рай продемонстрировала платье с открытой спиной и сложной вышивкой камнями и бисером.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Мисс Венесуэла Аманда Дудамель в платье-кейпе с вышивкой несколькими оттенками голубого цвета и бежевыми вставками, которые создавали "голый" эффект.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

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