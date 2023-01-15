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"Мисс Вселенная-2022": кто победил на конкурсе красоты в Новом Орлеане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
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"Мисс Вселенная-2022": кто победил на конкурсе красоты в Новом Орлеане

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

В тройку самых красивых девушек также вошли представительницы Венесуэлы и Доминиканской Республики.

14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". К сожалению, украинская красавица Виктория Апанасенко не вошла в число 16 лучших полуфиналисток.

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

В топ-3 в результате вышли представительница Венесуэлы Аманда Дудамель, Доминиканской Республики Андреина Мартинес и США Р'Бонни Габриэль.

Победительницей стала 28-летняя Р'Бонни Габриэль - американо-филиппинская модель, победительница конкурса "Мисс США 2022".

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

В финале конкурса она представила потрясающее синее платье усыпанное стразами, пайетками и кристаллами, а также с эффектными вырезами на талии.

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
222
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