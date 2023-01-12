"Мисс Вселенная-2022": самые красивые вечерние платья участниц конкурса

В этом году Украину на ярком международном шоу представляет модель Виктория Апанасенко, за которую мы, конечно же, искренне болеем, но также предлагаем посмотреть и на другие образы конкурсанток.
11 января в американском городе Новый Орлеан прошел первый этап конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", во время которого красавицы со всего мира продемонстрировали коктейльные платья, купальники, впечатляющие костюмы, а также вечерние образы.
Ниже мы собрали самые красивые, на наш взгляд, выходы девушек в вечерних платьях.
"Мисс Вьетнам" Нгуен Тхи Нгок Чау. Платье девушки выполнено в виде крыльев бабочки.
"Мисс Венесуэла" Аманда Дудамель в ярко-зеленом наряде, усыпанном стразами и пышными рукавами.
"Мисс США" Р’Бонни Гэбриэл позировала в сложном фиолетовом платье с американской проймой, прозрачными вставками и накидкой.
"Мисс Уругвай" Карла Ромеро вышла на сцену в синем платье с прозрачными элементами, стразами и шлейфом.
"Мисс Турция" Алейна Сирин в лаконичном черном наряде на тонких бретельках.
"Мисс Испания" Алисия Фобель в платье с опущенной линией плеч и россыпью стразов.
"Мисс Словакия" Каролина Михальчикова в кружевном белоснежном образе со шлейфом и перчатками.
"Мисс Пуэрто-Рико" Эшли Кариньо в сверкающем платье с эффектным декольте и бахромой.
"Мисс Польша" Александра Клепачка в невероятно милом наряде телесного цвета с пайетками.
"Мисс Филиппины" Селеста Кортези в наряде, расшитом бисером и с прозрачными вставками.
"Мисс Норвегия" Ида Анетт Хауан в гламурном золотистом платье с короткими рукавами и бахромой.
"Мисс Нидерланды" Она Муди в платье фасона "рыбка" со сложной вышивкой на груди и с чокером.
"Мисс Гаити" Миделин Фелизор в наряде с эффектным разрезом, переплетением на талии и роскошно украшенном золотыми стразами.
"Мисс Германия" Сорайя Кольманн в платье принцессы нежно-голубого оттенка.
"Мисс Канада" Амелия Ту в образе с перьями, стразами и перчатками.
"Мисс Австралия" Моник Райли в наряде с разрезом и шлейфом.
И, конечно же, невероятная "Мисс Украина" Виктория Апанасенко в потрясающем черном наряде с сине-желтой вышивкой на декольте, а также флагом Украины в качестве накидки.
Читайте также: