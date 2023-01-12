"Мисс Вселенная-2022": самые красивые вечерние платья участниц конкурса

В этом году Украину на ярком международном шоу представляет модель Виктория Апанасенко, за которую мы, конечно же, искренне болеем, но также предлагаем посмотреть и на другие образы конкурсанток.

11 января в американском городе Новый Орлеан прошел первый этап конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", во время которого красавицы со всего мира продемонстрировали коктейльные платья, купальники, впечатляющие костюмы, а также вечерние образы.

Ниже мы собрали самые красивые, на наш взгляд, выходы девушек в вечерних платьях.

"Мисс Вьетнам" Нгуен Тхи Нгок Чау. Платье девушки выполнено в виде крыльев бабочки.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Венесуэла" Аманда Дудамель в ярко-зеленом наряде, усыпанном стразами и пышными рукавами.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс США" Р’Бонни Гэбриэл позировала в сложном фиолетовом платье с американской проймой, прозрачными вставками и накидкой.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Уругвай" Карла Ромеро вышла на сцену в синем платье с прозрачными элементами, стразами и шлейфом.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Турция" Алейна Сирин в лаконичном черном наряде на тонких бретельках.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Испания" Алисия Фобель в платье с опущенной линией плеч и россыпью стразов.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Словакия" Каролина Михальчикова в кружевном белоснежном образе со шлейфом и перчатками.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Пуэрто-Рико" Эшли Кариньо в сверкающем платье с эффектным декольте и бахромой.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Польша" Александра Клепачка в невероятно милом наряде телесного цвета с пайетками.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Филиппины" Селеста Кортези в наряде, расшитом бисером и с прозрачными вставками.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Норвегия" Ида Анетт Хауан в гламурном золотистом платье с короткими рукавами и бахромой.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Нидерланды" Она Муди в платье фасона "рыбка" со сложной вышивкой на груди и с чокером.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Гаити" Миделин Фелизор в наряде с эффектным разрезом, переплетением на талии и роскошно украшенном золотыми стразами.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Германия" Сорайя Кольманн в платье принцессы нежно-голубого оттенка.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Канада" Амелия Ту в образе с перьями, стразами и перчатками.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

"Мисс Австралия" Моник Райли в наряде с разрезом и шлейфом.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

И, конечно же, невероятная "Мисс Украина" Виктория Апанасенко в потрясающем черном наряде с сине-желтой вышивкой на декольте, а также флагом Украины в качестве накидки.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

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