"Мисс Вселенная 2023": как украинка Ангелина Усанова презентовала национальный костюм на конкурсе

В Центральной Америке уже стартовал конкурс красоты, и представительница Украины - 26-летняя Ангелина Усанова - показала на роскошном подиуме свой национальный костюм.

Финал "Мисс Вселенная" состоится в субботу, однако в четверг конкурсантки приняли участие в традиционном конкурсе костюмов, который является изюминкой шоу. Ежегодно эта часть мероприятия дает участницам возможность показать свою страну и ее культуру благодаря костюму.

В этом году национальный наряд участницы от Украины получил название "Берегиня Мать", а его разработкой занималась команда МÜ production, которая много лет создает также концертные наряды для певицы Оли Поляковой.

Костюм изготовлен в виде кэтсьюта с золотыми вставками, который дополняет украшение из голубых лент. На голове у девушки золотой нимб, а в руках - младенец-ангел.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

При изготовлении костюма было использовано 30-35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D принтере. На убранство костюма ушло около 45 тысяч камней. На изготовление ушло 6 недель.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

Этот наряд символизирует всех матерей Украины, которые пытаются защитить своих детей от российской агрессии и ракет, которыми страна-агрессор регулярно терроризирует украинские города и села.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Ангелина продемонтировала свой первый образ в полуфинале конкурса - платье-феникс созданное известным нидерландским модельером Ирисом ван Херпеном.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

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