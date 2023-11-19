"Мисс Вселенная 2023": кто победил на конкурсе красоты в Сальвадоре

Никарагуа впервые в истории выиграла конкурс "Мисс Вселенная".
В субботу, 18 ноября, в Сальвадоре завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". В этот раз среди 84 участниц желанную корону получила 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.
Девушка - модель и ведущая утреннего шоу на местном телеканале. Также она активная в соцсетях, где у нее более 700 тысяч поклонников.
Ее победа стала исторической, ведь представительница Никарагуа впервые за 72 года существования конкурса получила звание королевы красоты. Ранее представительницы этой страны попадали в полуфинал пять раз.
"Вице-мисс" назвали 27-летнюю Аннтонию Порсильд из Таиланда. "Второй вице-мисс" стала 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.
В пятерку лучших также вошли Карла Гильфу из Пуэрто-Рико и Камила Авелла из Колумбии.
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