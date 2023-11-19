"Мисс Вселенная 2023": рассматриваем яркие образы участниц вошедших в топ-5

Платья участниц конкурса были расшиты пайетками, бисером и усыпаны стразами, поэтому роскошно сверкали в свете софитов на сцене этого шоу.

В субботу, 18 ноября, в Сальвадоре завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". В этот раз среди 84 участниц шоу желанную корону получила 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа, став победительницей конкурса красоты.

Фото: Associated Press

Девушка в финале конкурса появилась на сцена в длинном вечернем платье усыпанном камнями. Ее наряд дополняла голубая накидка со шлейфом.

Но также стоит отметить и наряды четырех красавиц, которые вместе с Шейннис Паласиос вошли в пятерку лучших.

Представительница Австралии

22-летняя модель Морайя Уилсон появилась в наряде фасона русалка от бренда Alin Le' Kal. У наряда была вышивка камнями в виде звезд и декольте-сердце.

Фото: Associated Press

Представительница Таиланда

27-летняя Аннтония Порсильд появилась на сцене в "голом" платье с россыпью камней и вышивкой от бренда Myriad Grand Monde. У платья также был разрез на юбке до бедра.

Фото: Getty Images

Представительница Пуэрто-Рико

Карла Гильфу надела в финале фиолетовое платье с бисером и камнями, которое дополняла пелерина, тоже с вышивкой.

Фото: Getty Images

Представительница Колумбии

28-летняя Камила Авелла блистала на сцене в платье со сложным дизайном из старзов, которое просто невероятно сверкало. Автором этого наряда является John Leksell.

Фото: Getty Images

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