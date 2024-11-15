"Мисс Вселенная-2024": как выступила на конкурсе красоты украинка Алина Пономаренко

Украинка достойно представила родную страну на конкурсе, особенно впечатлил ее выход в костюме.

В Мексике стартовал конкурс красоты "Мисс Вселенная", на котором в этом году Украину представляет 21-летняя модель из Одессы Алина Пономаренко. В день торжественного открытия шоу девушка продемонстрировала на сцене три красивых и гламурных образа, которые мы и предлагаем рассмотреть.

Первый образ модели - национальный костюм, который получил название "Сила Земли". Он состоял из кожаных элементов с имитацией металла, а также комбинезона с цветочными апликациями. На голове в украинки был парик с длинной косой.

"Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны", - рассказывала Алина о своем наряде.

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Getty Images

Второй образ - наряд в купальнике. На украинке был ансамбль состоящий из сдельного купальника с вырезами и желтая полупрозрачная накидка.

Алина Пономаренко / Фото: Getty Images

Третий образ Алины - гламурное вечернее платье с декольте и разрезом. Наряд был создан брендом Sherri Hill.

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