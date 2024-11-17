"Мисс Вселенная-2024": победительницей конкурса впервые стала представительница Дании

В Мехико прошел финал "Мисс Вселенная-2024". Мексика уже в третий раз принимает у себя конкурс.

Победительницей 73-го международного конкурса "Мисс Вселенная-2024" стала 21-летняя представительница Дании - Виктория Кьер Тейлвиг.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

Девушка работает в сфере торговли бриллиантами и является защитницей животных, она поддерживает проекты психического здоровья, а также является начинающим юристом.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

Будучи первой победительницей конкурса "Мисс Вселенная" из Дании и первой европейкой за многие годы, Виктория использовала свою платформу для освещения своих проектов, которые она любит.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

В конкурсе она обошла Мисс Нигерию и Мисс Мексику. Это впервые, когда датчанка выиграла конкурс "Мисс Вселенная".

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

Представительница Украины, одесситка Алина Пономаренко, к сожалению, не смогла попасть в гранд-финал.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

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