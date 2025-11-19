«Мисс Вселенная-2025»: как украинка София Ткачук презентовала национальный костюм на конкурсе

София Ткачук / © Getty Images

Во время одного из этапов Международного конкурса красоты состоялся также конкурс национальных костюмов. Это одна из самых зрелищных частей шоу во время которой участницы представили на сцене роскошные образы. Наряд должен был рассказать миру о стране, из которой прибыла на конкурс каждая девушка, а также продемонстрировать ее культуру, обычаи и особенности.

Украинка София Ткачук вышла на сцену в костюме «Голубь мира». Этот костюм для нее создал филиппинский модельер и художник по костюмам Майкл Барасси. А автором идеи костюма стала директор конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.

«Национальный костюм Украины „Голубь мира“ рожден из нашей общей реальности, где слово, которое чаще всего звучит в Украине, — мир. Именно для украинцев это слово имеет особое значение после более чем трех лет полномасштабного вторжения», — рассказала София у себя в Instagram.

«Этот костюм — призыв ко всему миру: остановить войну. Прекратить агрессию! Мир. Именно это слово стало смыслом костюма. Он передает стремление нации к свету, достоинству и тишине и безопасному небу, которых мы так долго лишены», — добавила девушка.

Также София отметила, что представленный ею образ воплощает силу, сдержанную женственность и несокрушимость Украины. Сакральный символ ангела или голубки переосмыслен в современной, чистой и футуристической форме. Серебряный цвет символизирует мир и свет. Перламутр — невинность, женственность и новое начало, за которое сегодня борется каждая украинская семья.

«Украина держит в руках глобус — символ хрупкого мира, который она защищает, даже когда сама борется за жизнь. Это напоминание об ответственности, которую разделяют все: мир — обязанность каждого. На глобусе Украина обозначена красными цветками мака — символом памяти о павших, символом крови, пролитой за свободу, и напоминанием о цене, которую мы платим за возможность жить в мире. Эта отметка на глобусе — символ того, что Украина — место, где мир ежедневно видит настоящую цену мира», — подытожила конкурсантка.

