- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мисс Вселенная-2025": кто вошел в топ-5 популярного международного конкурса красоты
Традиционно перед тем как назвать победительницу, жюри обьявило имена пяти лучших.
В Таиланде завершился конкурс «Мисс Вселенная-2025», в котором приняли участие представительницы 120 стран.
Украинка София Ткачук, к сожалению не вошла в топ-30, но мы предлагаем узнать, представительницам каких стран улыбнулась удача и посмотреть на из вечерние наряды.
Победительница конкурса
Главный приз в этом году выиграла 25-летняя представительница Мексики — Фатима Бош.
1-я вице-мисс — Таиланд
Правинар Сингх
2-я вице-мисс — Венесуэла
Стефани Абасали
3-я вице-мисс — Филиппины
Ахтиса Манало
4-я вице-мисс — Кот-д’Ивуар
Оливия Ясе