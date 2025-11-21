"Мисс Вселенная-2025": кто вошел в топ-5 популярного международного конкурса красоты

Мисс Кот-д'Ивуар, Мисс Мексика, Мисс Венесуэла, Мисс Филиппины, Мисс Таиланд позируют во время финального конкурса / © Getty Images

В Таиланде завершился конкурс «Мисс Вселенная-2025», в котором приняли участие представительницы 120 стран.

Украинка София Ткачук, к сожалению не вошла в топ-30, но мы предлагаем узнать, представительницам каких стран улыбнулась удача и посмотреть на из вечерние наряды.

Победительница конкурса

Главный приз в этом году выиграла 25-летняя представительница Мексики — Фатима Бош.

Фатима Бош / © Getty Images

1-я вице-мисс — Таиланд

Правинар Сингх

Правинар Сингх / © Getty Images

2-я вице-мисс — Венесуэла

Стефани Абасали

Стефани Абасали / © Getty Images

3-я вице-мисс — Филиппины

Ахтиса Манало

Ахтиса Манало / © Getty Images

4-я вице-мисс — Кот-д’Ивуар

Оливия Ясе

