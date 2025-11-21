- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мисс Вселенная-2025": победительницей конкурса стала представительница Мексики
В Таиланде завершился конкурс «Мисс Вселенная-2025», в котором приняли участие представительницы 120 стран.
Победительницей 74-го международного конкурса «Мисс Вселенная-2025» стала 25-летняя представительница Мексики — Фатима Бош. Девушка занимается проектами в сфере устойчивой моды, помогает детям с онкологическими заболеваниями и участвует в проектах в поддержку мигрантов и охраны природы.
На сцену в финале она вышла в роскошном красном платье с накидкой, полностью украшенном стразами и расшито золотыми узорами.
Образ новоиспеченной королевы красоты дополнили роскошные украшения и объемная прическа.
Короновала Фатиму прошлогодняя победительница конкурса Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Она надела мексиканке корону с жемчугом и камнями.
Фатима принесла Мексике четвертую корону в истории конкурса.
В этом году мероприятие стало одним из самых обсуждаемых из-за череды скандалов вокруг него, а Фатима стала любимицей публики из-за своего поступка во время церемонии вручения лент — она смело ответила тайскому директору конкурса, который публично ее отчитал и оскорбил назвав тупой.
Украинка София Ткачук, которая представляла нашу страну на конкурсе, в топ-5 не вошла, но в первой пятерке оказались такие страны:
1-я вице-мисс — Правинар Сингх (Таиланд);
2-я вице-мисс — Стефани Абасали (Венесуэла);
3-я вице-мисс — Ахтиса Манало (Филиппины);
4-я вице-мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар).