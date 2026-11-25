Представительница Украины на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2026» Анна Никонова

Реклама

На юбилейном 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», финал которого состоялся 24 ноября в Пуэрто-Рико, Украина показала лучший результат за последние 12 лет.

Анна Никонова / фото: instagram.com/missukraine_universe

Представительница нашей страны, 22-летняя киевлянка Анна Никонова, смогла войти в тридцатку сильнейших участниц.

Реклама

Представительница Украины Анна Никонова вошла в топ-30 конкурса «Мисс Вселенная-2026»

В этом году за главную корону боролись 116 участниц из разных стран мира.

Реклама

Представительница Украины Анна Никонова на сцене во время финала конкурса «Мисс Вселенная» / © Getty Images

Анна Никонова продемонстрировала на сцене конкурса гламурное платье от украинского бренда GASANOVA, а также вышла в мини-платье и фиолетовом купальнике.

Представительница Украины Анна Никонова на сцене во время финала конкурса «Мисс Вселенная» / © Getty Images

Одним из самых обсуждаемых моментов выступления Никоновой стал её выход в национальном костюме под названием «Золотая пектораль». Образ соединил в себе элементы украинского исторического наследия и современного дизайнерского видения. Над созданием костюма более трёх месяцев работал дизайнер Василий Католик вместе с командой Katolic Atelier.

Идею наряда авторы позаимствовали из исторического памятника — золотой скифской пекторали, найденной в кургане «Толстая Могила». Для самой Анны этот образ имел особую ценность и в связи с семейной историей. Её бабушка, Елена Волковинская, в своё время работала старшим научным сотрудником в фонде Музея исторических драгоценностей Украины, именно там сегодня хранится оригинал знаменитого украшения.

Последний раз столь высокого результата наша страна достигала в 2014 году, когда Диана Гаркуша заняла второе место среди вице-мисс конкурса. Также историческим моментом стало участие украинки Олеси Стефанко, которая в 2011 году завоевала титул первой вице-мисс.

Реклама

Главную победу в этом году одержала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. Она стала первой матерью за 75-летнюю историю конкурса, которой удалось завоевать титул «Мисс Вселенная». Это стало возможным после отмены организаторами ограничений на участие замужних женщин и матерей.

«Мисс Вселенная-2026» Дженнифер Баррето / © Getty Images

Новости партнеров