Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная-2026», вошедшие в топ-5 / © Getty Images

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Юбилейный 75-й конкурс «Мисс Вселенная» прошел в Пуэрто-Рико. Во время церемонии действующая обладательница титула «Мисс Вселенная-2025», представительница Мексики Фатима Бош, передала корону своей преемнице — Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико.

Для Пуэрто-Рико это уже шестая победа на конкурсе «Мисс Вселенная». При этом результат этого года стал историческим и для самого конкурса, ведь Баррето стала первой матерью, завоевавшей победу. Но помимо Дженнифер в топ-5 вошли представительницы четырёх других стран, и мы предлагаем узнать, кто они и какие платья представили на сцене.

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Победительница

Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико

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Дженнифер Баррето / © Associated Press

Первая вице-мисс

Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики

Мелисса Нуньес / © Associated Press

Вторая вице-мисс

Клара Вегас из Венесуэлы

Клара Вегас / © Associated Press

Третья вице-мисс

Беа Миллан-Виндорски из Филиппин

Беа Миллан-Виндорски / © Associated Press

Четвертая вице-мисс

Джорджия Уоддингтон из Новой Зеландии

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Джорджия Уоддингтон / © Associated Press

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