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- Шоу-бизнес
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"Мисс Вселенная-2026": кто вошел в пятерку лидеров популярного международного конкурса красоты
По традиции, прежде чем назвать победительницу, жюри объявило имена пяти лучших участниц.
Юбилейный 75-й конкурс «Мисс Вселенная» прошел в Пуэрто-Рико. Во время церемонии действующая обладательница титула «Мисс Вселенная-2025», представительница Мексики Фатима Бош, передала корону своей преемнице — Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико.
Для Пуэрто-Рико это уже шестая победа на конкурсе «Мисс Вселенная». При этом результат этого года стал историческим и для самого конкурса, ведь Баррето стала первой матерью, завоевавшей победу. Но помимо Дженнифер в топ-5 вошли представительницы четырёх других стран, и мы предлагаем узнать, кто они и какие платья представили на сцене.
Победительница
Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико
Первая вице-мисс
Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики
Вторая вице-мисс
Клара Вегас из Венесуэлы
Третья вице-мисс
Беа Миллан-Виндорски из Филиппин
Четвертая вице-мисс
Джорджия Уоддингтон из Новой Зеландии