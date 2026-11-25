«Мисс Вселенная-2026» Дженнифер Баррето / © Associated Press

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Дженнифер Баррето была признана победительницей 75-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся во вторник вечером в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Победа девушки вызвала огромный восторг у местной публики.

Фатима Бош коронует новую победительницу конкурса красоты «Мисс Вселенная» Дженнифер Баррето / © Associated Press

Уникальную корону с бриллиантами ей передала прошлогодняя скандальная победительница Фатима Бош. Баррето вошла в историю конкурса как первая мать и замужняя женщина, завоевавшая эту корону. До 2023 года женщины, состоявшие в браке или имевшие детей, не могли участвовать в «Мисс Вселенная».

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«Мисс Вселенная-2026» Дженнифер Баррето / © Getty Images

«Мисс Вселенная-2026» Дженнифер Баррето / © Associated Press

В конкурсе Дженнифер Баррето соревновалась со 115 женщинами со всего мира. Он начался на прошлой неделе с закрытого собеседования и конкурса национальных костюмов. В воскресенье участницы приняли участие в предварительном конкурсе, в ходе которого демонстрировали вечерние платья и купальники.

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Конкурс во вторник вечером начался с отборочного этапа, в ходе которого учитывались оценки жюри по итогам различных предварительных испытаний. Тридцать оставшихся участниц приняли участие в дефиле в купальниках на сцене, после чего 12 из них прошли в следующий этап — показ вечерних платьев. Пять оставшихся финалисток отвечали на вопросы судей об актуальности конкурса «Мисс Вселенная» и о том, чего мир ожидает от своих лидеров.

«Мисс Вселенная-2026» Дженнифер Баррето / © Associated Press

По сравнению с прошлогодним конкурсом «Мисс Вселенная-2026» прошла относительно спокойно. Прошлогоднее шоу сопровождалось громкой ссорой, которая стала вирусной в Сети, уходом судей из состава жюри и обвинениями в фальсификации результатов.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики, а второй вице-мисс — представительница Венесуэлы. Украину на конкурсе представляла 22-летняя Анна Никонова из Киева, которая вошла в топ-30.

Представительница Украины Анна Никонова вошла в топ-30 конкурса «Мисс Вселенная-2026»

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