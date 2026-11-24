Новая корона «Мисс Вселенная» / © Getty Images

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Организация «Мисс Вселенная» официально представила новую корону под названием «Сияние вечного наследия» (The Radiance of an Eternal Legacy), которую вручат победительнице конкурса «Мисс Вселенная-2026». Драгоценное украшение было специально создано в честь 75-летия конкурса.

Корону разработал известный ювелирный дизайнер Джордж Виттель в сотрудничестве с Maison d’OR — эксклюзивным парижским ювелирным домом. Изделие изготовлено из белого золота 18 карат и украшено 3150 бриллиантами круглой огранки.

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© Getty Images

Дизайн короны отдает дань уважения женщинам, которые творили историю «Мисс Вселенная», и в то же время отражает развитие конкурса на протяжении последних семи с половиной десятилетий. Среди самых выразительных элементов короны — три крупных бриллианта, символизирующие прошлое, настоящее и будущее «Мисс Вселенная»:

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Бриллиант слева посвящен женщинам, которые преодолевали препятствия, прокладывали путь для других и помогали формировать наследие конкурса на протяжении последних 75 лет.

Бриллиант справа олицетворяет женщин, которые и сегодня вдохновляют других и вносят весомый вклад в жизнь своих сообществ.

Центральный камень — самый большой бриллиант короны — символизирует будущее и поколения женщин, которые будут продолжать традиции «Мисс Вселенная». Расположенный непосредственно под фирменной звездой организации, он олицетворяет связь между богатой историей конкурса и его новой эпохой.

© Getty Images

«Эта корона — дань нашей истории, но, что ещё важнее, она чтит женщин, носивших титул „Мисс Вселенная“, их истории, влияние на мир и будущие поколения, которые продолжат это наследие», — заявил Рональд Дэй, генеральный директор Организации «Мисс Вселенная». «Мы хотели отметить юбилей особым изделием, которое чтит как наше наследие, так и новую эпоху „Мисс Вселенная“».

Корону «Сияние вечного наследия» вручат новой победительнице конкурса «Мисс Вселенная» во время грандиозного финала во вторник, 24 ноября, который состоится в Пуэрто-Рико. В этом году юбилейный, бриллиантовый конкурс собрал более 100 участниц из разных уголков мира. Украину на нём представляет 22-летняя Анна Никонова из Киева.

Анна Никонова

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