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"Мисс Вселенная-2026" получит новую корону с 3150 бриллиантами: как выглядит это украшение
Юбилейный конкурс обещает стать особенным не только для его организаторов, но и для участниц со всего мира, ведь теперь победительницам выпадет честь первой надеть новое украшение.
Организация «Мисс Вселенная» официально представила новую корону под названием «Сияние вечного наследия» (The Radiance of an Eternal Legacy), которую вручат победительнице конкурса «Мисс Вселенная-2026». Драгоценное украшение было специально создано в честь 75-летия конкурса.
Корону разработал известный ювелирный дизайнер Джордж Виттель в сотрудничестве с Maison d’OR — эксклюзивным парижским ювелирным домом. Изделие изготовлено из белого золота 18 карат и украшено 3150 бриллиантами круглой огранки.
Дизайн короны отдает дань уважения женщинам, которые творили историю «Мисс Вселенная», и в то же время отражает развитие конкурса на протяжении последних семи с половиной десятилетий. Среди самых выразительных элементов короны — три крупных бриллианта, символизирующие прошлое, настоящее и будущее «Мисс Вселенная»:
Бриллиант слева посвящен женщинам, которые преодолевали препятствия, прокладывали путь для других и помогали формировать наследие конкурса на протяжении последних 75 лет.
Бриллиант справа олицетворяет женщин, которые и сегодня вдохновляют других и вносят весомый вклад в жизнь своих сообществ.
Центральный камень — самый большой бриллиант короны — символизирует будущее и поколения женщин, которые будут продолжать традиции «Мисс Вселенная». Расположенный непосредственно под фирменной звездой организации, он олицетворяет связь между богатой историей конкурса и его новой эпохой.
«Эта корона — дань нашей истории, но, что ещё важнее, она чтит женщин, носивших титул „Мисс Вселенная“, их истории, влияние на мир и будущие поколения, которые продолжат это наследие», — заявил Рональд Дэй, генеральный директор Организации «Мисс Вселенная». «Мы хотели отметить юбилей особым изделием, которое чтит как наше наследие, так и новую эпоху „Мисс Вселенная“».
Корону «Сияние вечного наследия» вручат новой победительнице конкурса «Мисс Вселенная» во время грандиозного финала во вторник, 24 ноября, который состоится в Пуэрто-Рико. В этом году юбилейный, бриллиантовый конкурс собрал более 100 участниц из разных уголков мира. Украину на нём представляет 22-летняя Анна Никонова из Киева.