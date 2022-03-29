"Мисс Вселенная" Анна Неплях произнесла речь в поддержку Украины на конкурсе красоты в Бельгии

Зал после слов девушки аплодировал стоя.

Украинская модель Анна Неплях, которая принимала в прошлом году участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", находится сейчас в Европе, где продолжает работать. 27-летняя девушка стала судьей конкурса "Мисс Бельгия", где произнесла речь в поддержку Украины.

Все средства, собранные на этом мероприятии, были переданы на помощь Украине. По словам Анны, удалось собрать 25 миллионов евро.

"У меня ко всему вопросу: почему? Почему мир на земле должен зависеть от одного человека, особенно когда этот человек – террорист, и кровь миллионов на его руках. Сейчас в моей независимой прекрасной стране идет настоящая война и гибнут не только солдаты, но и мирные жители, в том числе женщины и маленькие дети. Можете ли вы представить себе такое будущее для своих детей? Мы тоже не могли вообразить. Я и 48 миллионов украинцев просим НАТО закрыть небо над Украиной и напомнить, что украинцы ежечасно гибнут, чтобы защитить либеральную демократию в Европе. Пожалуйста, остановите войну в Украине, потому что завтра война может прийти к вам", - заявила Неплях.

Напомним, ранее Анна ходила на митинг против войны в Украине, который проходил во Франции.

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