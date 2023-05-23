"Мисс Вселенная" Оливия Калпо в платье с сексуальным декольте позировала фотографам в Каннах

31-летняя модель и актриса появилась на кинофестивале в красивом наряде.

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо пришла на премьеру романтической трагикомедии Веса Андерсона "Город астероидов" на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке красавица появилась в кутюрном платье Miss Sohee, состоявшем из черного обтягивающего верха, усыпанного стразами внизу, и пышной голубой юбки.

Оливия Калпо / Фото: Associated Press

Главный акцент в наряде был на откровенном декольте, которое выглядело сексуально.

Оливия Калпо / Фото: Associated Press

Калпо сделала низкий пучок и насыщенный макияж глаз, подчеркнув их черным карандашом и фиолетовыми тенями. В ушах были маленькие серебряные серьги-кольца.

Оливия Калпо / Фото: Associated Press

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтлив на Каннский кинофестиваль пришла в ассиметричном черном платье макси от Valentino, которое сбоку имело разрез до бедра, украшеный белым бантом.

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