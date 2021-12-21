"Миссис Клаус": Кэндис Свэйнпоул запостила пикантное фото в красном бикини

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул заинтриговала подписчиков пикантным снимком.

Модель запостила фото, на котором позирует лежа в красном бикини с многочисленными завязками, красной бейсболке и с красным маникюром. Лица Свэйнпоул на фото не видно, а в подписи она лаконично написала:

"Миссис Клаус", - добавив к подписи сердце.

Кэндис Свэйнпоул часто любит публиковать разные пикантные снимки в своем Instagram. Чаще всего подписчики могут видеть ее фото в купальниках, ведь модель рекламирует новинки из своей коллекции Tropic of C.

А иногда постит и фотографии топлес. Словом, совсем не стесняется быть откровенной с поклонниками.

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