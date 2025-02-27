Младшая сестра Кейт Мосс – Лотти – примерила корсет от украинского бренда

27-летняя английская модель, звезда OnlyFans и младшая сводная сестра супермодели Кейт Мосс – Лотти – похвасталась в своем Instagram новым интересным образом. Она позировала в total white-луке.

instagram.com/lottiemossxo

Девушка надела молочный корсет от украинского бренда Statnaia corsets, который дополнила молочными мини-шортами. плотными белыми колготками и туфлями-лодочкам на каблуках.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

Образ Лотти дополняли белые меховые серьги, золотое колье, пышная укладка, а также макияж в теплых оттенках.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

Отметим, Лотти Мосс начала карьеру модели в подростковом возрасте, подписав контракт с модельным агентством Storm Management, которое ранее открыло миру ее старшую сестру. Ее дебют состоялся в 2011 году, когда ей было 13 лет – она появилась в фотосессии для свадебного журнала. Девушка с самого начала хотела выделиться и построить собственную карьеру, не находясь в тени своей сестры.

instagram.com/lottiemossxo

Ранее, напомним, Лотти Мосс появилась на вечеринке в Берлине в серебристом платье с "голым" эффектом.

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