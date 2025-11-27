ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
316
Младшая сестра Пенелопа Крус — Моника — продемонстрировала два наряда на красной дорожке

У испанской звезды был очень насыщенный месяц, поскольку ад дважды выходила на красную дорожку.

Моника Крус

Моника Крус / © Getty Images

Младшая сестра актрисы Пенелопы Крус — Моника — посетила мероприятие в Мадриде. 48-летняя испанская звезда позировала перед фотографами во время гала-концерта организованного журналом Elle в консульстве Италии в Мадриде. Вечер был посвящен будущему, планете и устойчивому развитию, а также признанию социальной и экологической работы многих известных лиц, которые стремятся улучшить планету.

Моника продемонстрировала на мероприятии прямое платье-бюстье с объемной баской и черно-белым небольшим принтом. Образ женщина дополнила украшениями с камнями, прической на одну сторону и ярким макияжем.

Моника Крус / © Getty Images

Моника Крус / © Getty Images

Также испанская звезда, а она известна в Испании как ведущая и актриса сериалов, продемонстрировала еще одно платье, но серебряное и на одно плечо. Этот наряд украшал большой бант из сетки и сетчатая вставка на юбке. Для этого образа Моника собрала волосы в высокую прическу и яркий макияж.

В таком образе Моника посетила фотокол IX церемонии вручения премии Madame Figaro Women Awards.

Моника Крус / © Getty Images

Моника Крус / © Getty Images

