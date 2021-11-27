"Мне есть, что еще сказать": участник "Холостячки" прокомментировал свой вылет из проекта за шаг к финалу

Макс Тарапата поблагодарил Огневич за их прекрасную историю на проекте.
Вчера, 26 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск романтического шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – ошарашила всех выбором мужчины, с которым попрощалась. Она решила, что не может ответить взаимностью Максиму Тарапате и отпустила его домой.
Это стало для всех большой неожиданностью, ведь большинство поклонников пророчили Тарапате победу в проекте. Максим всегда хорошо себя проявлял по отношению к певице. Он первый, кто признался ей в любви, прямо говорил о своих чувствах и всегда проявлял инициативу провести время со Златой. Но, как говорится, сердцу не прикажешь.
Огневич призналась, что ей на самом деле было больно отпускать Тарапату. Кроме того, он понравился больше всех из мужчин ее родным. Именно с Максом семья артистки видела ее будущее.
На странице в Instagram Тарапата опубликовал свое фото и прокомментировал свой уход из проекта. Мужчина в белой рубашке и черных брюках сиде на пол возле дивана.
"Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе @zlata.ognevich. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка.
Мне есть, что еще сказать, но это будет немного позже. Лишь хочу добавить, что я вам всем очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время!", - написал он.
Огневич отреагировала в комментарии на этот пост Тарапаты.
"Максим, ты – невероятный. Я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты все знаешь….", - написала Злата.
Решение певицы расстроило ведущего шоу – Григория Решетника. Он написал в комментарии к фото Тарапаты: "Макс, ну почему…. Ты крут!!!"
А еще Григорий написал под фото финалистов в Instagram-аккаунте проекта предложение вернуть Тарапату.
"Предлагаю вернуть Макса. Кто За, ставь лайк!" – написал Решетник.
Напомним, уже в следующую пятницу, 3 декабря, состоится финал шоу. Злата выберет из трех мужчин того, кто покорил ее сердце.
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