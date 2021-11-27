"Мне есть, что еще сказать": участник "Холостячки" прокомментировал свой вылет из проекта за шаг к финалу

"Мне есть, что еще сказать": участник "Холостячки" прокомментировал свой вылет из проекта за шаг к финалу

Макс Тарапата поблагодарил Огневич за их прекрасную историю на проекте.

Вчера, 26 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск романтического шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – ошарашила всех выбором мужчины, с которым попрощалась. Она решила, что не может ответить взаимностью Максиму Тарапате и отпустила его домой.

Это стало для всех большой неожиданностью, ведь большинство поклонников пророчили Тарапате победу в проекте. Максим всегда хорошо себя проявлял по отношению к певице. Он первый, кто признался ей в любви, прямо говорил о своих чувствах и всегда проявлял инициативу провести время со Златой. Но, как говорится, сердцу не прикажешь.

Максим Тарапата и Злата Огневич/Instagram Максима Тарапаты

Огневич призналась, что ей на самом деле было больно отпускать Тарапату. Кроме того, он понравился больше всех из мужчин ее родным. Именно с Максом семья артистки видела ее будущее.

На странице в Instagram Тарапата опубликовал свое фото и прокомментировал свой уход из проекта. Мужчина в белой рубашке и черных брюках сиде на пол возле дивана.

Максим Тарапата/Instagram Максима Тарапаты

"Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе @zlata.ognevich. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка.

Мне есть, что еще сказать, но это будет немного позже. Лишь хочу добавить, что я вам всем очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время!", - написал он.

Огневич отреагировала в комментарии на этот пост Тарапаты.

"Максим, ты – невероятный. Я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты все знаешь….", - написала Злата.

Решение певицы расстроило ведущего шоу – Григория Решетника. Он написал в комментарии к фото Тарапаты: "Макс, ну почему…. Ты крут!!!"

Максим Тарапата и Злата Огневич/Instagram Максима Тарапаты

А еще Григорий написал под фото финалистов в Instagram-аккаунте проекта предложение вернуть Тарапату.

"Предлагаю вернуть Макса. Кто За, ставь лайк!" – написал Решетник.

Напомним, уже в следующую пятницу, 3 декабря, состоится финал шоу. Злата выберет из трех мужчин того, кто покорил ее сердце.

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